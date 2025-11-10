Βορίζια: Ένα προξενιό που δεν ολοκληρώθηκε πίσω από την έκρηξη – Ο ρόλος του «Κούνελου», τα υπολείμματα της βόμβας και οι απολογίες

Σε δύο κρίσιμα μέτωπα στρέφονται πλέον οι έρευνες των Aρχών για το αιματηρό φονικό στα Βορίζια Ηρακλείου, που αφορούν στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό και στον άνθρωπο που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι, λίγες ώρες πριν από το αιματοκύλισμα. Παράλληλα, νέες πληροφορίες «αποκαλύπτουν» ένα «χαλασμένο» προξενιό που φέρεται να συνδέεται με τον εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς και όσα έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Star έφερε στο «φως» παρασκήνιο που προκαλεί αίσθηση, συνδέοντας την έκρηξη με μια ιστορία… ενός χαλασμένου προξενιού. Συγκεκριμένα,, η έκρηξη που προηγήθηκε του φονικού φαίνεται να συνδέεται με ένα προξενιό που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Το θύμα δεν είχε πρόβλημα με τους Φραγκιαδάκηδες

Όπως αποκαλύπτει πρόσωπο-κλειδί, που φαίνεται πως γνωρίζει καλά και τις δύο οικογένειες, συγγενής της συζύγου του Φραγκιαδάκη, στον οποίο ανήκε το σπίτι, διατηρούσε σχέση με στενό συγγενικό πρόσωπο του Φανούρη Καργάκη. Όταν, όμως, ο επικείμενος γάμος ναυάγησε, η ένταση άναψε φωτιές ανάμεσα στις οικογένειες. Η ρήξη στο προξενιό έφερε έχθρες, αντιπαλότητες και διαμάχες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το θύμα, ο Φανούρης Καργάκης, δεν είχε πρόβλημα με τους Φραγκιαδάκηδες. Άλλα πρόσωπα της οικογένειας Καργάκη ήταν αυτά που είχαν τα προβλήματα.

Ο ρόλος του «Κούνελου»

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν την εμπλοκή διαφόρων προσώπων, ανάμεσά τους και ενός κρατούμενου μέλους της οικογένειας Καργάκη, γνωστού με το παρατσούκλι «Κούνελος». Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου 20 χρόνια, ο άνδρας αυτός είχε εμπλακεί σε πυροβολισμούς με άλλη οικογένεια του χωριού. Μετά το επεισόδιο, λέγεται ότι κατέφυγε σε μοναστήρι, για να αποφύγει τα αντίποινα.

Η αιτία τότε, όπως και τώρα, φέρεται να ήταν «το ποιος θα κάνει κουμάντο στο χωριό». Τελικά, χάρη σε μεσολαβητές και «μεσίτες της ειρήνης», οι οικογένειες είχαν καταφέρει να συμφιλιωθούν προσωρινά.

Τα υπολείμματα της βόμβας θα λύσουν το μυστήριο του φονικού

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη πριν από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια αναμένεται να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη βόμβα και να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το Star, οι Αρχές έχουν εντοπίσει υπολείμματα της βόμβας μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι. Τα ευρήματα, που φυλάσσονται σε ειδικές σακούλες, έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναλύονται για ίχνη DNA ή αποτυπώματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του βομβιστή ή ακόμη και του κατασκευαστή του μηχανισμού.

Σημαντικό στοιχείο η μαρτυρία ενός ζευγαριού

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των κινήσεων πριν και μετά το φονικό.

Σημαντικό στοιχείο για τις αρχές αποτελεί η μαρτυρία ενός ζευγαριού, επιβατών ενός γκρι τζιπ, που καταγράφηκε από κάμερα στην έξοδο του χωριού λίγα λεπτά μετά το μακελειό. Το ζευγάρι περνούσε από το σημείο την ώρα των πυροβολισμών, και όπως αποκαλύπτεται, γλίτωσε από θαύμα. Μία από τις σφαίρες χτύπησε το μπροστινό αριστερό λάστιχο του οχήματός τους, το οποίο έσκασε, ωστόσο ο οδηγός δεν σταμάτησε και κατάφερε να απομακρυνθεί, αποφεύγοντας τα πυρά.

Οι δύο μάρτυρες θεωρούνται «κλειδιά» για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς μπορούν να δώσουν πολύτιμες λεπτομέρειες για τη σκηνή του εγκλήματος. Καθώς οι Αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η βεντέτα στα Βορίζια έχει ρίζες βαθιές, που πάνε δεκαετίες πίσω.

Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο ότι η αιματοχυσία μπορεί να μην έχει τελειώσει, ενώ τα ερωτήματα για το ποιος έβαλε τη βόμβα και γιατί, παραμένουν αναπάντητα.

Τι κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας της οικίας του θύματος

Η κάμερα ασφαλείας της οικίας του 39χρονου θύματος, που βρίσκεται στην είσοδο των Βοριζίων, από την πλευρά του Ζαρού, είναι κομβικής σημασίας σε επίπεδο επισκόπησης του οπτικού υλικού της προανάκρισης, καθώς έχει καταγράψει τις κινήσεις οχημάτων, του θύματος και της χήρας και έτσι οριοθετείται χρονικά το πλαίσιο των γεγονότων, όπως μετέδωσε το Cretalive.

Στις 11.14 το πρωί ο Φανούρης Καργάκης εξήλθε της οικίας του, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, ένα μαύρο 4χ4, και κινήθηκε δυτικά του οικισμού, προς το σημείο της αιματοχυσίας. Στα 2 λεπτά είχαν ήδη πέσει οι πυροβολισμοί. Στις 11.16, η ίδια κάμερα, καταγράφει την κίνηση ενός γκρι τζιπ να κατευθύνεται προς την έξοδο για Ζαρό . Το εν λόγω όχημα είχε δεχθεί πυρά από την ένοπλη συμπλοκή που είχε προηγηθεί με αποτέλεσμα να σκάσει το λάστιχο του.

Στις 11.20 εξέρχεται της οικίας τους η χήρα του Φανούρη Καργάκη, η οποία μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα τρέχει προς τον κεντρικό δρόμο με κατεύθυνση προς τον τόπο της συμπλοκής.

Στις 11.23 καταγράφεται ένα λευκό 4χ4 εντός του οποίου επιβαίνουν οδηγός και συνοδηγός να κινείται εντός του χωριού, με κατεύθυνση ανατολικά προς την έξοδο των Βοριζίων. Τρία λεπτά αργότερα το ίδιο όχημα καταγράφεται να κινείται από κάθετο δρόμο της οικίας του θύματος, δυτικά, προς το σημείο της συμπλοκής.

Στις 11.31 οι κάμερες ασφαλείας «πιάνουν» την …τελευταία έξοδο. Το λευκό 4χ4 κινείται εκ νέου στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, με κατεύθυνση ανατολικά, προς Ζαρό. Διακρίνεται ότι η πόρτα της καρότσας είναι ανοιχτή και πάνω διακρίνεται ένας άνθρωπος να είναι γονυπετής και με το χέρι του να συγκρατεί δεύτερο άτομο, το οποίο είναι ξαπλωμένο στην καρότσα. Διακρίνεται, κατά την επισκόπηση της Αστυνομίας, το πόδι του, στην άκρη της καρότσας.

Κατά την Ασφάλεια Ηρακλείου, στην καρότσα μεταφέρεται ημιθανής ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα του και του κρατάει το χέρι είναι ο 48χρονος συγγενής του, ο οποίος προφυλακίστηκε την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Οδηγεί ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού, ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε την Δευτέρα, με συνοδηγό την χήρα του Φανούρη Καργάκη.

Στο μεταξύ, βίντεο που ενδεχομένως μπορούν να αξιοποιηθούν ηχητικά-αν όχι οπτικά λόγω χαμηλής ευκρίνειας-από την στιγμή του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, είναι πιθανόν να εμφανιστούν σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές. Σε κάθε περίπτωση μεγάλο ζητούμενο παραμένει η παράδοση των όπλων (υπενθυμίζεται ότι βάση των ευρημάτων της αυτοψίας προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων) και να αποσαφηνιστεί ποιος πυροβόλησε ποιον.

Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι

Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους όλοι οι συλληφθέντες, μέλη των δύο οικογενειών ανάμεσα στις οποίες ξέσπασε η αιματηρή συμπλοκή. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη, που πρόκειται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Η απολογία των τριών αδελφών για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια έγινε υπό άκρα μυστικότητα. Και οι τρεις υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία σχέση. «Δεν κρατούσα καν όπλο στα χέρια μου. Αντιθέτως κρατούσα στα χέρια μου τη σύζυγό μου που ήταν λεχώνα 8 ημερών και προσπάθησα να την προφυλάξω», υποστήριξε ο 29χρονος.

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος των 3 αδελφών, ανέφερε πως και οι 3 αρνούνται ότι έφεραν οποιοδήποτε όπλο και ότι πυροβόλησαν. Υποστήριξαν ότι μετά τη συμπλοκή αρχικά μετέφεραν τους συγγενείς τους στο νοσοκομείο και έπειτα τράπηκαν σε φυγή, φοβούμενοι τη ζωή τους. Χρειάστηκαν, όπως είπαν εγγυήσεις από την Αστυνομία για να παραδοθούν.

Ο 27χρονος είπε: «Δεν κρατούσα όπλο. Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί απλά έπεσα κάτω για να προφυλαχτώ». Από την πλευρά του ο 19χρονος φαντάρος ανέφερε, «δεν ήμουν καν εκεί εκείνη την ώρα, ήμουν σπίτι και κοιμόμουν», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Γιώργος Στιακάκης, συνήγορος υπεράσπισης των 3 αδελφών τόνισε πως, «θα πρέπει οπωσδήποτε για να διασαφηνιστεί κάθε λεπτομέρεια να παραδοθούν και από τις δύο πλευρές τα όπλα».

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 2 εμπλεκόμενοι από τη άλλη οικογένεια. Ο 48χρονος κατηγορούμενος είπε πως «ήμουν στην οικία μου και στον περιβάλλοντα χώρο και μαζί με την οικογένειά μου, προσπαθούσαμε να προστατευθούμε. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για το τραγικό συμβάν του θανάτου δύο ανθρώπων και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είχα όπλο και δεν πυροβόλησα».

Από τους δικηγόρους των τριών αδελφών που απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν την Κυριακή, υπάρχει αίτημα και προς την οικογένεια Φραγκιαδάκη, αλλά και προς την οικογένεια Καργάκη, να παραδώσουν τα όπλα. Καθώς αυτά θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό, μαζί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών να ξεκαθαρίσει το τοπίο.