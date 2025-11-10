Σταύρος Νικολαΐδης και Βασίλης Κούκουρας: Μαζί στην πιο «γευστική» κωμωδία της σεζόν στο «Από Μηχανής Θέατρο»

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

Σταύρος Νικολαΐδης και Βασίλης Κούκουρας: Μαζί στην πιο «γευστική» κωμωδία της σεζόν στο «Από Μηχανής Θέατρο»

Οι δυο ηθοποιοί θα “κερνάνε”… «Καραμέλες Ούζου» με μπόλικο χιούμορ στο κοινό από τις 18 Νοεμβρίου.

Η κωμωδία μυστηρίου «Καραμέλες Ούζου» σε κείμενο του βραβευμένου Γιάννη Γαλανόπουλου και σκηνοθεσία Σταύρου Νικολαΐδη, έπειτα από μια άκρως επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα αποκτά σταθερή βάση στην Αθήνα.

Ο Σταύρος Νικολαΐδης και ο Βασίλης Κούκουρας ενώνουν το ταλέντο τους, ανεβαίνουν στη σκηνή του «Από Μηχανής» θεάτρου και σκορπίζουν το γέλιο με τον μοναδικό τους τρόπο.

Μαζί τους ο Γιάννης Γαλανόπουλος σε ένα ρόλο έκπληξη και η αγαπημένη Κατερίνα Ζαρίφη σε μια ξεχωριστή συμμετοχή μέσω… ραδιοφώνου!

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα είναι στις 18 Νοεμβρίου 2025 και θα παίζεται κάθε Δευτέρα στις 8 μ.μ. και κάθε Τρίτη στις 9 μ.μ. στο «Από Μηχανής Θέατρο», στο Μεταξουργείο.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μια «μυστήρια» νύχτα, δύο εγκλωβισμένοι και μπόλικες ανατροπές γέλιου!

Έξω αστραπές και βροντές. Μέσα, δύο άνθρωποι παγιδεύονται στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου.

Ο Βοηθός Σεφ και ο Σερβιτόρος. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί – ούτε καν οι ίδιοι. Αυτή η νύχτα δεν θα μοιάζει με καμία άλλη…

Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα που ακροβατούν ανάμεσα στο μυστήριο και την κωμωδία.

Οι «Καραμέλες Ούζου» είναι γεμάτες ατάκες που «δαγκώνουν», ανατροπές που ξεγελούν και καταστάσεις τόσο παράλογες, που μοιάζουν σχεδόν αληθινές. Όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θύτης, τα πάντα ανατρέπονται.

Το έργο μιλά για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το μπούλινγκ, τις ψυχικές αντοχές και τις μικρές “θεραπείες” που αναζητούμε όλοι, από τα χάπια μέχρι το ίδιο το χιούμορ, ακόμη και απέναντι στον θάνατο…

Κι αν η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, στις «Καραμέλες Ούζου» αυτό το πιάτο σερβίρεται καυτό, πικάντικο και άκρως ξεκαρδιστικό! Όσο για το φινάλε: γλυκόπικρο και συγκινητικό, φέρνει μια τεράστια ανατροπή που κανένας δεν περιμένει και θα τη θυμάστε για καιρό…

Θερμή παράκληση να μην αποκαλύψετε το φινάλε στους φίλους σας!!!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Νίκος Ζαχαρόπουλος

“Καραμέλες Ούζου”

Κάθε Δευτέρα στις 8 μ.μ. και κάθε Τρίτη στις 9 μ.μ. στο «Από Μηχανής Θέατρο»

