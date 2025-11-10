Χάντμπολ: Προσωρινή διακοπή στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός λόγω υβριστικών συνθημάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, διακοπή, χάντμπολ

Το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό διεκόπη 40 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους λόγω υβριστικών συνθημάτων προς τον παίκτη των “ερυθρολεύκων”, Σάββα Σάββα.

Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν προς την γραμματεία και τους διαιτητές της αναμέτρησης και στη συνέχεια αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια.

Οι παίκτες της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης του τμήματος χάντμπολ Σταμάτης Παπασταμάτης ζήτησαν από τους οπαδούς τους να σταματήσουν τα υβριστικά συνθήματα.

Τελικά, έπειτα από 25 λεπτά, οι παίκτες και των δύο ομάδων επέστρεψαν στο γήπεδο και συνεχίστηκε κανονικά το ντέρμπι.

 

