Βορίζια: «Είπε “μπ@@@α” τα παιδιά μου» λέει η αδελφή της 56χρονης για την φραστική επίθεση από την μητέρα του 39χρονου Φανούρη

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία στα Βορίζια, σήμερα σημειώθηκε ένταση στο χωριό.

Όπως κατήγγειλε η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, την στιγμή που περπατούσε στον δρόμο περνώντας από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη, βγήκε η μητέρα του Φανούρη και την έβρισε.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, η μητέρα του νεκρού 39χρονου εκτόξευε απειλές και βρισιές εναντίον της, ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ η αδελφή της 56χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

«Είπε “μπ@@@α” τα παιδιά μου»

«Την βλέπω μπροστά μου την μητέρα του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε και μία σκούπα και ένα φαράσι. Με έβριζε. Με είπε “βρώμα”, είπε “μπ@@@α” τα παιδιά μου. Εγώ δεν της είπα ούτε μία λέξη. Την ρώτησα: “Θα μου απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”» ανέφερε μιλώντας στο Star, η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας