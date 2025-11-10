Βορίζια: «Είπε “μπ@@@α” τα παιδιά μου» λέει η αδελφή της 56χρονης για την φραστική επίθεση από την μητέρα του 39χρονου Φανούρη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βορίζια, Αδελφή 56χρονης

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία στα Βορίζια, σήμερα σημειώθηκε ένταση στο χωριό.

Όπως κατήγγειλε η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, την στιγμή που περπατούσε στον δρόμο περνώντας από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη, βγήκε η μητέρα του Φανούρη και την έβρισε.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, η μητέρα του νεκρού 39χρονου εκτόξευε απειλές και βρισιές εναντίον της, ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ η αδελφή της 56χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

«Είπε “μπ@@@α” τα παιδιά μου»

«Την βλέπω μπροστά μου την μητέρα του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε και μία σκούπα και ένα φαράσι. Με έβριζε. Με είπε “βρώμα”, είπε “μπ@@@α” τα παιδιά μου. Εγώ δεν της είπα ούτε μία λέξη. Την ρώτησα: “Θα μου απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”» ανέφερε μιλώντας στο Star, η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Μετρό: Σε ποιες γραμμές θα υπάρξουν από αύριο αλλαγές – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα

Κρύβεται λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό σας; Πώς να το εντοπίσετε και να το αφαιρέσετε γρήγορα
περισσότερα
18:05 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Στη φυλακή ο 38χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών – «Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης – Όλες οι συναλλαγές μου είναι νόμιμες»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 38χρονος αστυνομικός του Τμήματος Νέας Ιωνίας,...
17:41 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της 

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς μια 18χρονη φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας, εντοπ...
17:31 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία στην Πάτρα: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές – Έσπασαν τζαμαρίες και κλαδιά δέντρων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε την Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας 10/11. Η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτ...
17:04 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Kαταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη με ποινική διαπραγμάτευση  

Αστυνομικός καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα