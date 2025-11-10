Νέα ένταση στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου Φανούρη επιτέθηκε φραστικά στην αδελφή της 56χρονης – Κατατέθηκε μήνυση στις Αρχές

Τα σχολεία σήμερα στα Βορίζια άνοιξαν γεγονός που σηματοδοτεί μία προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα μετά το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες, ωστόσο, η κατάσταση μοιάζει με… καζάνι που βράζει και οι ισορροπίες φαίνεται ότι κρέμονται από μία λεπτή κλωστή.

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή, υπάρχουν ακόμα πολλές εντάσεις στις σχέσεις των δύο οικογενειών, με χαρακτηριστικό το φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στους Φραγκάκηδες και τους Καργάκηδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, καταγγέλλει ότι την στιγμή που περπατούσε στον δρόμο περνώντας από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη, βγήκε η μητέρα του Φανούρη και την έβρισε.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, η μητέρα του νεκρού 39χρονου εκτόξευε απειλές και βρισιές εναντίον της, ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.

Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ η αδελφή της 56χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

Άνοιξαν τα σχολεία, απουσίαζαν οι μαθητές των εμπλεκόμενων οικογενειών

Σε μία προσπάθεια να επανέλθει η ηρεμία στο χωριό, άνοιξαν το πρωί της Δευτέρας (10/11) το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στα Βορίζια. Οι περίπου 40 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί βρέθηκαν ξανά στον φυσικό τους χώρο. «Ηχηρή», ωστόσο, ήταν η απουσία των μαθητών που προέρχονται από τις οικογένειες που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου.

Στο σχολείο, πάντως, όπως είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας, βρέθηκαν νωρίς το πρωί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από την Αθήνα, 4 συνολικά, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Μανώλης Καρτσωνάκης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που κινητοποιήθηκαν για να στηρίξουν τους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Το κλιμάκιο από την Αθήνα θα παραμείνει στο Ηράκλειο τουλάχιστον ως το τέλος της βδομάδας.

Πριν ξεκινήσει το μάθημα, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, συνδέθηκε με το σχολείο και έστειλε το δικό της μήνυμα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στη συνέχεια, τα παιδιά μπήκαν στις τάξεις και σε ξεχωριστή αίθουσα παρέμειναν οι γονείς που είχαν επαφή με τους ειδικούς ψυχικής υγείας.

Ο κ. Καρτσωνάκης τόνισε στο Cretalive πως «το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος των μαθητών που πρέπει να βρίσκονται κοντά στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό προς τα παιδιά». Στο πλευρό των μαθητών είναι το Υπουργείο Παιδείας και οι τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Ο κ. Καρτσωνάκης πρόσθεσε πως από την πρώτη στιγμή η υπουργός έδειξε την ευαισθησία της για το θέμα και ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες.

 

