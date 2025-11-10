Μακελειό στα Βορίζια: Στη φυλακή οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Χρήση του δικαιώματος σιωπής από τον γαμπρό του 39χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη. Ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου, που έχασε την ζωή του στο μακελειό στα Βορίζια, και ο 48χρονος συγγενής του, παίρνουν τον δρόμο για την φυλακή μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ηρακλείου.

Οι απολογίες τους έγιναν με συνοπτικές διαδικασίες, αφού η παραμονή τους στο γραφείο της ανακρίτριας ήταν ολιγόλεπτη, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Φαίνεται δηλαδή ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων. Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε το πρωινό του περασμένου Σαββάτου (1/11), όταν έγινε το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς.

Χρήση του δικαιώματος σιωπής από τον γαμπρό – Αρνείται την εμπλοκή ο 48χρονος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού 39χρονου φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Από την πλευρά του, ο 48χρονος υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε και κατά συνέπεια δεν είχε εμπλοκή στο συμβάν.

Με απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Με αλεξίσφαιρα γιλέκα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια

Οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Αλεξίσφαιρα γιλέκα φορούν και οι αστυνομικοί που τους συνοδεύουν, ενώ η μεταφορά τους έγινε από την πίσω πλευρά του δικαστικού μεγάρου, από την Πλατεία Δασκαλογιάννη.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι είναι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

 

 

