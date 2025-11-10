Κακοκαιρία: Έντονη καταιγίδα στην Αττική, μποτιλιάρισμα σε Αττική Οδό και Λ. Κηφισού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Προβλήματα στις μετακινήσεις έχει προκαλέσει η έντονη καταιγίδα που πλήττει την τελευταία ώρα την Αττική, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να έχουν μπλοκαριστεί από την κίνηση οι κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Η κατάσταση είναι δύσκολη τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς που προσπαθούν να διασχίσουν τους δρόμους, όπου έχουν συσσωρευτεί νερά. Μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί ορισμένες κλήσεις για πλημμυρισμένους χώρους στον Πειραιά, ωστόσο, δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Λ. Κηφισού, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Ρέντη έως τη Ν. Φιλαδέλφεια, καθώς έχουν συσσωρευτεί ύδατα σε τμήματα του δρόμου, ενώ ανά διαστήματα επικρατεί και χαμηλή ορατότητα.

Περίπου στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) ακινητοποιήθηκε όχημα, λόγω μηχανικής βλάβης, στη Λ. Κηφισού, στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Νωρίτερα στην Αττική Οδό έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό στην έξοδο για Λαμία με αποτέλεσμα να κλείσουν οι έξοδοι για Λαμία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και προς την Ελευσίνα. Η Αττική Οδός, με σχετική ενημέρωση, πρότεινε την έξοδο για Πειραιά σε όσους οδηγούς ήθελαν να κινηθούν προς την Λαμία.

Πλέον, το φορτηγό απομακρύνθηκε από το σημείο και η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό αποκαταστάθηκε, ωστόσο, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 25′-30′ λεπτών από την Πλακεντίας έως την Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις 20′-25′ λεπτών από την Φυλής έως την Μεταμόρφωση.

Ανοιχτοί οι έξοδοι για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Απομάκρυνση ακινητοποιημένου φορτηγού.

Καθυστερήσεις 25΄-30΄ προς Ελευσίνα Πλακεντίας – Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία).

Καθυστερήσεις 20΄-25΄ προς Αεροδρόμιο Φυλής – Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία). https://t.co/Y8qvShJcYa — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 10, 2025

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί που κινούνται στη Λ. Κηφισίας, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η Σταδίου, η Πανεπιστημίου και η Β. Σοφίας είναι στο «κόκκινο».

Δείτε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από την βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας:

Δείτε εικόνες:

Ξεχείλισε ρέμα στη Λακωνία και παρέσυρε αυτοκίνητο – Δρόμοι «ποτάμια» στη Βόνιτσα, απεγκλωβίστηκε έγκυος που πήγαινε να γεννήσει

Η κακοκαιρία «χτυπά» πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στο επίκεντρο βρίσκονται Λακωνία και Κορινθία, ενώ η Βόνιτσα «σφυροκοπάται» από το βράδυ της Κυριακής.

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε το πρωί της Κυριακής τη Λακωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή μεταξύ Νιάτων και Μολάων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του FLY, ρέμα που διέρχεται κοντά στο οδικό δίκτυο της περιοχής υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να παρασύρει ένα αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η έντονη βροχόπτωση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως σε χωράφια. Οι τοπικές Αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε αγροτικούς δρόμους και περιοχές όπου υπάρχουν μικρά ρέματα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες στη νότια Πελοπόννησο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.

Πλημμυρικά φαινόμενα στη Βόνιτσα και ζημιές στο οδόστρωμα

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη νύχτα την ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 11 κλήσεις για παροχή βοήθειας και προχώρησε σε 7 αντλήσεις υδάτων σε σημεία της Ηπείρου και της περιοχής Λευκάδας – Βόνιτσας.

Στη Βόνιτσα, η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε αργά το βράδυ προκάλεσε φθορές στο οδόστρωμα, κυρίως σε δρόμους που βρίσκονται κοντά σε ρέματα, ενώ σημειώθηκαν και μικρές κατολισθήσεις σε αγροτικές περιοχές. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται από νωρίς το πρωί στο σημείο για αποκατάσταση των δρόμων και καθαρισμό φραγμένων φρεατίων, ώστε να αποτραπούν νέα προβλήματα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να συνιστούν στους οδηγούς ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου παραμένουν νερά και φερτά υλικά.

Προβλήματα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη νύχτα τη Δυτική Ελλάδα, με τη Φιλιππιάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Οι κάτοικοι της περιοχής «πέρασαν δύσκολες στιγμές» εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε σπίτι της περιοχής, το νερό από παρακείμενο αύλακα πέρασε πάνω από το τσιμεντένιο τοιχίο και εισέβαλε στο εσωτερικό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. «Το υπόγειο, περίπου 120 τετραγωνικών μέτρων, πλημμύρισε από νερό και λάσπη, καταστρέφοντας όλα τα είδη που υπήρχαν μέσα», ανέφερε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν με αντλίες, ωστόσο «η ροή και η πίεση του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλη».

Κακοκαιρία σε Κορινθία και Αργολίδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Κορινθία, με έντονη χαλαζόπτωση να σημειώνεται αυτή την ώρα στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους και συγκεκριμένα από Δερβενάκια έως το Φίχτι.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο δρόμος «άσπρισε» από το χαλάζι, ενώ η ορατότητα για τους οδηγούς είναι περιορισμένη. Οι αγρότες της περιοχής αναφέρουν ζημιές σε ελιές και άλλες καλλιέργειες.

Κλειστά σχολεία στη Μεγαλόπολη

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Απεγκλωβίστηκε έγκυος και μεταφέρθηκε για να γεννήσει στην Τρίπολη

Κλειστός παρέμεινε νωρίτερα ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα στο ύψος του κόμβου Παραδεισίων.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί, όταν από την έντονη βροχόπτωση έσπασε παρακείμενο ρέμα και ο δρόμος πλημμύρισε. Η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και της Πυροσβεστικής για να παρασχεθεί βοήθεια στους επιβάτες δύο οχημάτων, που κόλλησαν στο πλημμυρισμένο μέρος.

Παράλληλα δημιουργήθηκε μία μεγάλη ουρά από οχήματα, που περίμεναν να καθαριστεί ο δρόμος. Σε ένα από αυτά βρισκόταν μία έγκυος γυναίκα από την Καλαμάτα, η οποία κατευθυνόταν στο Νοσοκομείο Άργους για να γεννήσει. Κατά την αναμονή όμως έσπασαν τα νερά και με μέριμνα της Αστυνομίας μεταφέρθηκε τελικά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης για να γεννήσει.

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία. Παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ανανέωση Δευτέρα 10-11-2025 11:00 τοπική ώρα

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.