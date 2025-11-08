Καιρός: Τριήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται σήμερα

Έντονο φθινοπωρινό σκηνικό στον καιρό διαμορφώνεται από σήμερα Σάββατο έως και τη Δευτέρα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Σε ισχύ βρίσκεται Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, ενώ, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα, με διαφορές στην ένταση από περιοχή σε περιοχή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για το τριήμερο Σάββατο 8 – Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, προειδοποιώντας για έντονη κακοκαιρία που θα πλήξει κυρίως τη Δυτική Ελλάδα. Το σύστημα προέρχεται από το λεγόμενο «δυτικό υετικό μέτωπο», το οποίο μεταφέρει μεγάλες ποσότητες υγρασίας από το Ιόνιο προς την ηπειρωτική χώρα.

Το έκτακτο δελτίο

Σάββατο (08-11-25): Μέχρι το απόγευμα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Κυριακή (09-11-25): Από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα σε Δυτική Στερεά και Ήπειρο.

Δευτέρα (10-11-25): Μέχρι το μεσημέρι σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά· μέχρι το βράδυ σε Δυτική Πελοπόννησο· από τις προμεσημβρινές ώρες σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για αυτοπροστασία από κινδύνους που σχετίζονται με τα έντονα φαινόμενα.

«Αναμένονται τοπικές ομίχλες»

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Τάσος Αρνιακός για το Σάββατο τόνισε πως «αναμένονται τοπικές ομίχλες το πρωί και το βράδυ με νεφώσεις πυκνότερες στα δυτικά που θα επεκταθούν ως την Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. H θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 βαθμούς Κελσίου».

Στην Αττική περιμένουμε «νεφώσεις που θα πυκνώσουν με σύντομες τοπικές βροχές και νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου».

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται «τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με νοτιοανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και την θερμοκρασία να αγγίζει τους 19 βαθμούς Κελσίου», πρόσθεσε ο μετεωρολόγος.

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε, πως το Σάββατο αναμένονται στην Αττική πιθανές οι μπόρες μέσα στην ημέρα με την θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε παροδικές βροχές και οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου».

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς εκτιμά ότι το επόμενο τριήμερο θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά έντονης φθινοπωρινής κακοκαιρίας με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα.

Πιο ευάλωτες περιοχές είναι η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά (ιδίως η Αιτωλοακαρνανία), η Ηλεία και η Μεσσηνία, ενώ μικρότερη επίδραση θα έχουν η Ανατολική Στερεά, το Αιγαίο και η Κρήτη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής αναμένεται από Κέρκυρα και Ιωάννινα έως Πάτρα, Πύργο και Καλαμάτα, με ύψη βροχής 80–120 χιλ. και σε ορεινές περιοχές πιθανώς πάνω από 130 χιλ.. Ο ίδιος εκτιμά ότι ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από την Τρίτη, πρώτα στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

⛈️ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΞΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

✅Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το “δυτικό υετικό μέτωπο” να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.… pic.twitter.com/W2MuHcvfOf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 7, 2025

«Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα νησιά του Ιονίου»

Η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρίγου σημειώνει ότι οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο βροχές θα σημειωθούν και στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε, «σε όλη την Αττική θα βρέξει, αλλά θα είναι ήπιες βροχές», διευκρινίζοντας ότι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την πρωτεύουσα κυρίως το Σάββατο και τη Δευτέρα, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. «Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, περιοχές της δυτικής Στερεάς καθώς επίσης και περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου», είπε η Χριστίνα Ρίγου για τα έντονα φαινόμενα των επόμενων ημερών.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι βροχές θα εκδηλωθούν στην Αττική το μεσημέρι του Σαββάτου, οι οποίες δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κακοκαιρία ξεκινά τα ξημερώματα του Σαββάτου με ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μεσσηνία, ενώ στη συνέχεια φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στη Βόρεια Ελλάδα. Το απόγευμα της Κυριακής ξεκινά δεύτερο κύμα από τη Δυτική Ελλάδα που επηρεάζει Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο και επεκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα, με εκδήλωση φαινομένων και τη Δευτέρα. Για την Τρίτη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει βροχοπτώσεις στην Αττική, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν κατά τόπους το διήμερο 5–6 Νοεμβρίου 2025, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα σημαντικότερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και βόρεια της Κρήτης, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο Κολυμπάρι Χανίων με 133,6 mm, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο στο Νεροκούρο Χανίων με 128 mm.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες.

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στα νότια και το βράδυ στα βορειότερα.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στα νότια και το βράδυ στα βορειότερα. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα βόρεια στα 5 με 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα βόρεια στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THN KΥΡΙΑΚΗ 09-11-2025

Στη δυτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά και το βράδυ στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TH ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, όπου και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διεύθυνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-11-2025