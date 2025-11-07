Καιρός: Προ των πυλών η τριήμερη κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες – Η προειδοποίηση Κολυδά

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

κακοκαιρία

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες να κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά το Σάββατο και να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει αναλυτικά ποιες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν.

Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος είπε πως «Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το δυτικό υετικό μέτωπο να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη. Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί-κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Scope Ratings: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε 30 δευτερόλεπτα;

Ιδιωτικότητα: 11 τρόποι να διαγράψετε ή να κρύψετε τον εαυτό σας από το διαδίκτυο
περισσότερα
19:18 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βέροια: «Ο 45χρονος πυροβόλησε εξ’ επαφής, χωρίς δεύτερη κουβέντα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίχθηκε μία ρομαντική βόλτα ενός νεαρού ζευγαριού χθες (06/11) το βράδυ σ...
18:31 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 34χρονη από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενήλικης Μαρία Μπεσίμογλου, 34 ετών. Τα ίχνη της χάθ...
18:26 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για την επικείμενη κακοκαιρία – Έρχεται τριήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές ...
17:50 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βέροια: Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο έπειτα από ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα – Διώξεις στον 45χρονο και στον 21χρονο

Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες (06/11) το βρά...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς