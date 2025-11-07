Καιρός: Προ των πυλών η τριήμερη κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες – Η προειδοποίηση Κολυδά

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες να κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά το Σάββατο και να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει αναλυτικά ποιες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν.

Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος είπε πως «Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το δυτικό υετικό μέτωπο να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη. Σε ισχύ έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί-κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του».

