Κακοκαιρία: Προβλήματα σε περιοχές της Κρήτης λόγω έντονης χαλαζόπτωσης – Ζημιές σε καλλιέργειες, έπεσαν πέτρες στον ΒΟΑΚ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε περιοχές της Κρήτης, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε νωρίτερα στο Αστρίτσι Ηρακλείου, σύμφωνα με το cretalive. Παρά τη μικρή διάρκεια του φαινομένου, ζημιές φέρεται να προκλήθηκαν στις καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρων με την ανησυχία για την απώλεια παραγωγής να είναι έκδηλη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αναφορές σε ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα, χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στις Μελέσες του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, καθώς και στην περιοχή των Σισών.

Παράλληλα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Φόδελε, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, όγκος από χώματα και πέτρες κατέληξαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο, για τους οδηγούς που διέρχονται από το σημείο.

