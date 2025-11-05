Αλέκα Παπαρήγα: Η έκπληξη στα γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό για τα γενέθλιά της – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Αλέκα Παπαρήγα

Μια όμορφη έκπληξη έκαναν τα στελέχη του ΚΚΕ στην Αλέκα Παπαρήγα, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της.

Η πρώην ΓΓ του ΚΚΕ, που έκλεισε τα 80 της χρόνια, βρέθηκε στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό, όπου οι σύντροφοί της, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα, της ετοίμασαν μια μικρή γιορτή για να της ευχηθούν «Χρόνια Πολλά».

Οι σύντροφοι της Αλέκας Παπαρήγα της μετέφεραν τις πιο ζεστές ευχές τους, να είναι γερή και δυνατή στους αγώνες που έρχονται, ενώ όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε το 902.gr το κλίμα ήταν πολύ ζεστό με πολλά χαμόγελα.

Δείτε την φωτογραφία:

ΚΚΕ, Περισσός, Αλέκα Παπαρήγα, Γενέθλια
πηγή: 902.gr

19:25 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

19:15 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

18:58 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

18:33 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

