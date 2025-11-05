Μακελειό στα Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των 3 αδελφών – ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση από έναν άνδρα δέχθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Live News στην Κρήτη, στο πλαίσιο της κάλυψης της υπόθεσης του μακελειού στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό, τα τρία μέλη της μίας οικογένειας, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνταν, καθώς φέρεται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο μικρότερος αδελφός, τις τελευταίες μέρες έμενε σε ξενοδοχείο σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο.

Το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί πια, αλλά σε κάποια από τα δωμάτιά του μένουν δύο οικογένειες. Το Live News έπειτα από επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια και αφού το επέτρεψε η ίδια, πήγε στο ξενοδοχείο, ώστε να διαπιστωθεί αν όντως βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία.

Όταν όμως το συνεργείο του Live News βρέθηκε στο ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, ένας άνδρας, ο οποίος φαίνεται πως ανήκει στην μια από τις δύο οικογένειες που έμεναν εκεί, επιτέθηκε στον εικονολήπτη, με σκοπό να του πάρει την κάμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η εκπομπή.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο άνδρας που επιτέθηκε στον εικονολήπτη, είναι συγγενής του συζύγου της ιδιοκτήτριας.

Δείτε την επίθεση:

 

