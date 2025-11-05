Γαλλία: Aρχίζει την διαδικασία για να διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας Shein

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Γαλλία: Aρχίζει την διαδικασία για να διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας Shein
Φώτο: Reuters

Ο πρωθυπουργός  Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι ξεκινά διαδικασία διακοπής της λειτουργίας στη Γαλλία της πλατφόρμας Shein μέχρι αυτή να συμμορφωθεί με τους νόμους της χώρας.

«Με εντολή του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση εκκινεί διαδικασία διακοπής της λειτουργίας της Shein για να δοθεί ο χρόνος στην πλατφόρμα να δείξει στις αρχές ότι το σύνολο των περιεχομένων της συμμορφώνονται με τους νόμους και τις ρυθμίσεις μας», ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Ένας πρώτος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τους υπουργούς τις προσεχείς 48 ώρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση των υπηρεσιών της προεδρίας της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, η Shein ανακοίνωσε ότι διακόπτει προσωρινά τις πωλήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη Γαλλία ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται «στα πρότυπά της».

Διευκρινίζει δε ότι είχε σχεδιάσει τη διακοπή αυτή πριν από την ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης.  Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι επιδιώκεται επείγουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές.

Η διαδικασία για την διακοπή της λειτουργίας εκκινεί μετά τις καταγγελίες ότι η Shein πωλούσε στο Διαδίκτυο κούκλες για σεξ με χαρακτηριστικά παιδιών.

