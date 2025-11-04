Shein: Απαγόρευσε να πωλούνται κούκλες του σεξ στην πλατφόρμα της μετά τις καταγγελίες ότι είχαν «παιδική εμφάνιση»

Ο διαδικτυακός γίγαντας του λιανικού εμπορίου, η εταιρεία Shein, ανακοίνωσε ότι έχει απαγορεύσει να πωλούνται όλα τα είδη από κούκλες σεξ, στην πλατφόρμα της σε όλο τον κόσμο, μετά από κατηγορίες ότι παρουσίαζε προϊόντα με «παιδική εμφάνιση» στον ιστότοπό του.

Η εταιρεία επέβαλε την πλήρη απαγόρευση των συγκεκριμένων πωλήσεων και ανέστειλε την κατηγορία «προϊόντα για ενήλικες» μετά την απειλή του Γάλλου υπουργού Οικονομικών Roland Lescure την Δευτέρα να απαγορεύσει τον κινεζικό διαδικτυακό λιανοπωλητή στη Γαλλία, εάν ξαναπουλήσει σεξουαλικές κούκλες που έχουν χαρακτηριστικά παιδιών.

Η εταιρεία δήλωσε ότι επέβαλε «αυστηρές κυρώσεις» στους εμπόρους και ενίσχυσε τους ελέγχους, επεκτείνοντας μια μαύρη λίστα λέξεων-κλειδιών για να αποτρέψει τους υποψήφιους πωλητές από το να παρακάμψουν τους κανόνες της.

«Αν και κάθε πωλητής είναι υπεύθυνος για τις δικές του καταχωρήσεις, η Shein δεν ανέχεται καμία παραβίαση των εσωτερικών κανόνων και πολιτικών της», ανέφερε σε δήλωση λίγες ώρες μετά τις απειλές του Lescure.

Η γαλλική αρχή προστασίας των καταναλωτών, γνωστή ως DGCCRF, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι εντόπισε τις κούκλες στην Shein μαζί με διάφορα άλλα πορνογραφικά αντικείμενα, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με ενήλικες, και ανέφερε το θέμα στις δικαστικές αρχές. Η Shein απέσυρε τις παιδικές κούκλες σεξ από την αγορά της την Κυριακή.

Η Shein πρόκειται να ανοίξει το πρώτο της φυσικό κατάστημα στο πολυκατάστημα BHV στο κέντρο του Παρισιού την Τετάρτη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους σε όλη την παγκόσμια πλατφόρμα της και ότι έχει αφαιρέσει προσωρινά την κατηγορία προϊόντων για ενήλικες ως προληπτικό μέτρο.

«Η εταιρεία έχει επίσης ενισχύσει τη μαύρη λίστα λέξεων-κλειδιών για να αποτρέψει περαιτέρω τις απόπειρες παράκαμψης των περιορισμών καταχώρισης προϊόντων από τους πωλητές», ανέφερε η εταιρεία.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος Donald Tang δήλωσε: «Ο αγώνας κατά της εκμετάλλευσης των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτος για τη Shein. Αυτές ήταν καταχωρήσεις στην αγορά από τρίτους πωλητές, αλλά το παίρνω προσωπικά». «Εντοπίζουμε την πηγή και θα λάβουμε άμεσα και αποφασιστικά μέτρα εναντίον των υπευθύνων».

Σε δήλωσή της, η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι έλαβε αναφορές από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου Απάτης (DGCCRF) της Γαλλίας σχετικά με την Shein, αλλά και με άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες λιανικής πώλησης, όπως οι Ali Express, Temu και Wish. Η εισαγγελία ανέφερε ότι παρέπεμψε την έρευνα στην OFMIN, μια γαλλική υπηρεσία που έχει ως αποστολή την πρόληψη της βίας κατά ανηλίκων.

Σε απάντηση, η Shein δήλωσε ότι αφαίρεσε τις καταχωρήσεις για τις παιδικές σεξουαλικές κούκλες μόλις ενημερώθηκε για το ζήτημα και ξεκίνησε έρευνα σχετικά με το πώς τα προϊόντα μπόρεσαν να προσφερθούν προς πώληση στην πλατφόρμα της.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας απείλησε να απαγορεύσει την είσοδο της εταιρείας λιανικής πώλησης με έδρα τη Σιγκαπούρη στη χώρα, εάν συνέχιζε να πωλεί τα προϊόντα – λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του πρώτου μόνιμου καταστήματός της στο Παρίσι.

Άνθρωποι διαδήλωναν έξω από το πολυκατάστημα BHV απέναντι από το δημαρχείο του Παρισιού, όπου το κατάστημα Shein πρόκειται να ανοίξει αυτή την εβδομάδα. Η φίρμα έχει ήδη τεθεί υπό εξέταση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γρήγορης μόδας και τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων που κατασκευάζουν τα προϊόντα που πωλούνται στην πλατφόρμα.

