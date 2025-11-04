Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη του 55χρονου που πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο γιατί έκανε φασαρία με την παρέα του

Αναβλήθηκε για τις 11 Νοεμβρίου η δίκη του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα παρέα ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου.

Η υπεράσπιση κατέθεσε αίτημα αναβολής στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, με τον 55χρονο να κατηγορείται για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοφορίας και παράνομης οπλοχρησίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Επανομή και σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 55χρονος πυροβόλησε την παρέα των ανηλίκων, τραυματίζοντας τον 15χρονο.

Ο ίδιος έχει ισχυριστεί προανακριτικά, σύμφωνα με το ERTnews, ότι το έκανε επειδή οι ανήλικοι, τον έβρισαν και του πέταξαν πέτρες.