Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ελαφρυντικά ζητεί ο δράστης – «Δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη» λέει η μητέρα της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο

Πέντε χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο (Ιούλιος 2021), η υπόθεση επανέρχεται σήμερα στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, καθώς ο κατηγορούμενος ζητεί να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα (Αλέκα) Μάκου, εμφανίστηκε συντετριμμένη και κατακεραύνωσε το αίτημα των ελαφρυντικών, ζητώντας να εκδοθεί ισόβια κάθειρξη για τον δράστη. H μητέρα τόνισε, σύμφωνα με το cyclades24.gr, πως ο κατηγορούμενος γνώριζε «100% τι έκανε» και ότι μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη.

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Η νέα προσπάθεια της υπεράσπισης να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά ανοίγει ξανά τη διαμάχη για την ερμηνεία του βαθμού του καταλογισμού και για τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε τέτοιες υποθέσεις.

Το έγκλημα — όταν ο σύντροφός της ώθησε τη Γαρυφαλλιά στη θάλασσα και εκείνη βρήκε τον θάνατο — είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη από το 2021 και έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις δολοφονίες γυναικών και την ανάγκη αλλαγών στο νομικό πλαίσιο και την κοινωνική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, η δίκη διακόπηκε καθώς όπως αναφέρθηκε, κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία ψυχιάτρων και ιατροδικαστών, οπότε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

