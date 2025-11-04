Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα δεν είναι υπαναχώρηση – Οι συγκεκριμένες πολιτικές θα υλοποιηθούν

«Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν είναι υπαναχώρηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως εξήγησε ο κ. Μαρινάκης, «υπάρχουν δύο σημαντικές ημερομηνίες. Το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα και πλέον το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική, αυτό πλέον δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Υπερταμείο, όλα αυτά λοιπόν είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Απαντώ λοιπόν, ναι, οι συγκεκριμένες πολιτικές θα υλοποιηθούν».

«Πού έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, ήτοι αποφασίστηκε το κλείσιμο 204 καταστημάτων χωρίς διάλογο με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί κατόπιν διαλόγου με τους πολίτες. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και πρόσθεσε ότι «θα εξηγηθεί στους βουλευτές και τους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πάνε στο σπίτι των πολιτών, αλλά και ότι εκεί, όπου υπάρχει ανάγκη πρέπει κατόπιν διαλόγου με την κοινωνία να βρεθούν τα σημεία εξυπηρέτησης. Η τάση γέρνει προς την κατ’ οίκον παράδοση και εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι των ΕΛΤΑ».

Επίσης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «άλλο η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση, η τελευταία θα υλοποιηθεί». Το αντικείμενο της διαβούλευσης θα είναι τι μπορεί να γίνει τοπικά, όπου παρατηρηθεί κενό. «Στόχος είναι να μην ρίχνονται τα λεφτά των φορολογουμένων σε ένα βαρέλι δίχως πάτο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

