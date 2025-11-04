Φλωρίδης στον Realfm 97,8 για την Κρήτη: «Θέλει μία πιο συνολική, πιο συστηματική προσπάθεια» – Τι είπε για την παράνομη οπλοκατοχή

Για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την δίκη των Τεμπών και την αναταραχή για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με την οπλοκατοχή με αφορμή την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι «το ποινικό οπλοστάσιο, το νομικό οπλοστάσιο της χώρας θα έλεγα είναι επαρκές. Δεν βλέπω κάποια ανάγκη να νομοθετηθεί. Δεν βλέπω κάποιο κενό δηλαδή στα διαπραττόμενα εγκλήματα και στις τιμωρίες που προβλέπουμε».

Και συνέχισε: «Εκεί τώρα έχουμε ένα φαινόμενο κι εγώ δεν ξέρω, πόσες δεκαετίες, να μην πω αιώνες. Φαίνεται ότι αυτό έχει γίνει ένα συστατικό στοιχείο της ίδιας της κοινωνίας η οποία περίπου το θεωρεί φυσιολογικό. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι καθόλου φυσιολογικό».

Σε ερώτηση τι χρειάζεται να πράξει η κυβέρνηση για την εξάλειψη του φαινομένου ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε ότι «χρειάζεται κάτι πάρα πολύ ευρύτερο. Θέλει μία πιο συνολική, πιο συστηματική προσπάθεια. Πρέπει να ξεκινήσουμε από βαθιά. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Να δούμε τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης. Να δούμε τους τοπικούς παράγοντες, να δούμε τον κόσμο. Φαίνεται ότι για να μην λύνεται τόσες πολλές δεκαετίες δεν είναι απλό. Είναι πάρα πολύ βαθύ».

Επιπλέον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξήγησε ότι «αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, μεταξύ των άλλων, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο πρέπει να λυθεί και νομίζω ότι η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες είναι ότι πρέπει να πληρωθούν οι συνεπείς αγρότες στην ώρα τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή σε ένα μπλεγμένο κουβάρι πρέπει με κάθε θυσία και με κάθε τρόπο αυτό το μπλεγμένο κουβάρι να μην επηρεάσει τις πληρωμές στους αγρότες, αυτούς που είναι οι κανονικοί αγρότες και οι οποίοι περιμένουν πως και πως τα χρήματα αυτά για να μπορέσουν να μπουν στην καινούργια καλλιεργητική περίοδο».

«Έχω την αίσθηση με βάση και την ενημέρωση που είχαμε και στο Yπουργικό Συμβούλιο πρόσφατα ότι αυτή η υπόθεση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα εξελιχθεί σωστά. Δηλαδή θα μπορέσουν οι πληρωμές να γίνουν», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης και διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει για κάποια νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά πολιτικά πρόσωπα και θα διαβιβαστεί στη Βουλή.

Για τη μήνυση για την υπόθεση των Τεμπών που διαβιβάστηκε στο κοινοβούλιο ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε: «Όταν γίνεται μία μήνυση από οποιονδήποτε σε έναν εισαγγελέα και αυτή η μήνυση έχει μέσα πολιτικά πρόσωπα αυτή διαβιβάζεται κατευθείαν. Επειδή παρατηρώ κάποια δημοσιεύματα που λένε ‘πάλι υπάρχουν κατηγορούμενοι πολιτικοί, τι γίνεται;’. Δεν υπάρχει κανένας κατηγορούμενος πολιτικός. Κάποιοι πήγαν και έκαναν μία μήνυση επί παντός όποιον ξέρουν έβαλαν το όνομα του εκεί μέσα».

«Απλώς έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά γίνονται για να δημιουργείται μία φασαρία και ένας ντόρος για να ακούει ο κόσμος ότι κάτι γίνεται, μία δικογραφία ακόμη. Κολοκύθια, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την φράση. Είναι μηνύσεις, οι οποίες όχι απλώς δεν στέκονται πουθενά, δεν πατάνε κάπου. Αλλά τέλος πάντων θα τα υποστούμε και όλα αυτά. Αυτό που έχει σημασία για την υπόθεση αυτή είναι ότι δεν πέρασαν οι μεθοδεύσεις εκείνες που ήθελαν να μην οριστεί ημερομηνία της δίκης. Αυτές δεν πέρασαν. Η Δικαιοσύνη άντεξε στον εκβιασμό που πήγε να της ασκηθεί. Η δίκη ορίστηκε για τις 23 Μαρτίου», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Σε ερώτηση για τα ΕΛΤΑ ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε ότι «η άσκηση που επιχειρήθηκε να λυθεί εδώ είναι ποια; Είναι να εξυγιανθεί ένας οργανισμός ο οποίος είναι χρεωκοπημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός για να υπάρχει, με πολλά χρήματα κιόλας. Και το δεύτερο είναι ότι οι υπηρεσίες που παρέχει αυτός ο οργανισμός ειδικά σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες και δημιουργείται μία ανασφάλεια στους ανθρώπους αν αυτές οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να παρέχονται χωρίς να χάσουν οι άνθρωποι ειδικά σε αυτές τις περιοχές κάτι».

«Τι δεν έγινε εδώ; Εδώ δεν έγινε αυτό που επιβάλλεται να γίνεται όταν πρόκειται να έχεις μία οποιαδήποτε μεταβολή τέτοιου τύπου, η οποία επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει να εξηγήσεις νωρίς στους ανθρώπους ότι σκοπεύω να κάνω αυτή την αλλαγή η οποία επηρεάζει τη ζωή σου και το σχέδιο που έχω για’ σένα είναι μάλλον ότι θα σου δώσω καλύτερες υπηρεσίες ή σε καμία περίπτωση δεν θα χάσεις αυτές που έχεις. Αυτό δεν έγινε», υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.