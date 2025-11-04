Βορίζια: Θρήνος στην κηδεία της 56χρονης – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό Χανίων έφτασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η σορός της άτυχης 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κηδεία της.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που ζει στα Χανιά εδώ και 40 χρόνια και που δεν έχει καμία σχέση με τις διενέξεις για τα βοσκοτόπια, βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Μία σφαίρα διαπέρασε το σώμα της από την αριστερή ωμοπλάτη και με πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας.

Η 56χρονη είχε πάει το Σάββατο στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της. Σύμφωνα με το patris.gr, το πρωί της Τετάρτης οι συνάδελφοί της από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», όπου εργαζόταν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη της.

Έξω από τον Ιερό Ναό τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια με τους πάνοπλους αστυνομικούς να εποπτεύουν την ευρύτερη περιοχή ενώ έχει τοποθετηθεί ανιχνευτής μετάλλων για λόγους ασφαλείας.

Στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει και drone.