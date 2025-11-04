ΗΠΑ: «Πυρηνική» σύγχυση στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ μιλά για επανέναρξη δοκιμών, τον διαψεύδει το υπουργείο Ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ξαναγράφει τους κανόνες της πυρηνικής διπλωματίας – ή τουλάχιστον να τους μπερδεύει. Το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του εξέφρασαν αντιφατικές θέσεις σχετικά με το αν η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να σπάσει το 33ετές ταμπού των εκρηκτικών πυρηνικών δοκιμών, προκαλώντας ανησυχία για τη συνοχή της αμερικανικής πυρηνικής πολιτικής.

Ο Τραμπ, γνωστός για τη σκόπιμη ασάφειά του, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο CBS πως έχει διατάξει την επανέναρξη των εκρηκτικών πυρηνικών δοκιμών, ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία, η Κίνα και άλλες πυρηνικές δυνάμεις πραγματοποιούν μυστικά υπόγειες εκρήξεις.

«Δοκιμάζουν βαθιά κάτω από τη γη, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει με τη δοκιμή», είπε ο Τραμπ.

«Νιώθεις μια μικρή δόνηση. Αυτοί δοκιμάζουν κι εμείς όχι. Πρέπει να δοκιμάσουμε».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και άλλοι» διεξάγουν τέτοιες δοκιμές.

President Donald Trump says he wants the U.S. to start testing its nuclear weapons. https://t.co/kxNksjVSyt pic.twitter.com/CBcdS8EG98 — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Αντιφατικές θέσεις

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, φάνηκε να τον διαψεύδει την Κυριακή, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ «δεν έχουν πρόθεση να διεξαγάγουν νέες εκρηκτικές δοκιμές» και πως θα συνεχίσουν μόνο «τις μη πυρηνικές εκρήξεις» στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης των συστημάτων τους.

«Πρόκειται απλώς για την ανάπτυξη εξελιγμένων συστημάτων ώστε τα νέα μας πυρηνικά όπλα να είναι ακόμη καλύτερα από τα προηγούμενα», είπε ο Ράιτ στο Fox News.

Η σύγχυση αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς πρόκειται για το πλέον ευαίσθητο ζήτημα εθνικής ασφάλειας: τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ, που συνοδεύεται παντού από έναν βοηθό του που κρατάει τον «πυρηνικό χαρτοφύλακα», φαίνεται να μην έχει συντονιστεί με τον κορυφαίο αξιωματούχο που επιβλέπει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, αναφέρουν οι New York Times.

Ασάφεια και διχασμός

Οι εκρηκτικές πυρηνικές δοκιμές ήταν συχνές στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου -αρχικά πάνω από το έδαφος τη δεκαετία του 1950 και αργότερα υπόγεια- ωστόσο μετά την υπογραφή της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει να τις πραγματοποιούν.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν κάνει πλήρη πυρηνική δοκιμή από το 1992, ενώ με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως της Ινδίας και του Πακιστάν το 1998, ο υπόλοιπος κόσμος έχει τηρήσει το μορατόριουμ.

Παρά ταύτα, φαίνεται πως ο Τραμπ αναφέρεται σε μια συνεχιζόμενη -αν και απόρρητη- εσωτερική διαμάχη μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών και επιστημόνων σχετικά με το αν η Κίνα και η Ρωσία έχουν διεξαγάγει μικρής κλίμακας «κρίσιμες» δοκιμές, που αφορούν αυτοσυντηρούμενες πυρηνικές αντιδράσεις.

Τα διαθέσιμα στοιχεία θεωρούνται ασαφή, και οι ειδικοί διχάζονται για την αξιοπιστία τους.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, υποστήριξε δημοσίως τον Τραμπ γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο Πρόεδρος έχει δίκιο» στις δηλώσεις του περί ρωσικών και κινεζικών δοκιμών, παραπέμποντας σε άρθρο της Wall Street Journal του 2020 για υποψίες μικρής κλίμακας δοκιμών στην Κίνα και σε δήλωση του 2019 του επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας, ότι η Ρωσία «πιθανότατα δεν τηρεί το μορατόριουμ των πυρηνικών δοκιμών».



Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάρτηση του Ράτκλιφ.

Αντιθέτως, η αναφορά του Ράιτ σε «μη πυρηνικές εκρήξεις» και «μη κρίσιμες εκρήξεις» φάνηκε να αποκλείει την πιθανότητα ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν αντίστοιχες δοκιμές.

Το μοναδικό κράτος που έχει πραγματοποιήσει πλήρη πυρηνική δοκιμή τα τελευταία 25 χρόνια είναι η Βόρεια Κορέα, το 2017.

Τι υποστηρίζει ο Τραμπ

Πριν ακόμη από τη συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes», ο Τραμπ είχε αναρτήσει στο Truth Social ότι είχε διατάξει το «υπουργείο Πολέμου» -όπως αποκαλεί το Πεντάγωνο- να επαναλάβει τις δοκιμές.

Η ανάρτηση αιφνιδίασε τους συνεργάτες του και περιείχε λάθη, καθώς, όπως αναφέρουν οι NYT, οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο, αλλά η Ρωσία, ενώ η ευθύνη για τις δοκιμές ανήκει στο υπουργείο Ενέργειας, όχι στο Πεντάγωνο.

Η ανάρτηση έγινε λίγα λεπτά πριν τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Κατά τη συνέντευξή του στο CBS από τη Φλόριντα, η δημοσιογράφος Νόρα Ο’Ντόνελ τον ρώτησε: «Λέτε ότι, έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αρχίσουν να πυροδοτούν πυρηνικά όπλα για δοκιμές;».

Ο Τραμπ απάντησε: «Λέω ότι θα δοκιμάσουμε πυρηνικά όπλα όπως κάνουν άλλες χώρες, ναι». Όταν η Ο’Ντόνελ του υπενθύμισε ότι η μόνη χώρα που έχει πραγματοποιήσει τέτοια δοκιμή πρόσφατα είναι η Βόρεια Κορέα, εκείνος απάντησε: «Απλώς δεν το γνωρίζεις».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αμηχανία ακόμη και στους κόλπους της κυβέρνησής του.

Την προηγουμένη ημέρα, ο ναύαρχος Ρίτσαρντ Κόρελ, ο υποψήφιος του Τραμπ για τη διεύθυνση της Στρατηγικής Διοίκησης των ΗΠΑ, είχε δηλώσει ενώπιον του Κογκρέσου: «Ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία έχουν πραγματοποιήσει εκρηκτικές πυρηνικές δοκιμές».

Ανησυχούν οι αναλυτές

Ο καθηγητής Μάθιου Μπαν του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ σχολίασε πως «είναι ανησυχητικό όταν ο άνθρωπος που έχει το δάχτυλο στο κουμπί δεν φαίνεται να συμφωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους του για τα πυρηνικά».

Και πρόσθεσε: «Όταν ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τα πυρηνικά όπλα της Αμερικής δείχνει να μην ξέρει τι λέει, όλοι φοβούνται».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ενέργειας, Μπεν Ντίτντερικ, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ, σημειώνοντας μόνο ότι ο Ράιτ «ακολουθεί με υπερηφάνεια την κατεύθυνση του προέδρου Τραμπ για την επέκταση των πυρηνικών δοκιμών».

Ο Τζον Φ. Τίρνεϊ, πρώην βουλευτής και εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Μη Διάδοσης των Εξοπλισμών, σχολίασε πως «φάνηκε ότι ο Ράιτ προσπάθησε να επαναφέρει το πλοίο στην πορεία του και να σώσει ταυτόχρονα το πρόσωπο του Προέδρου».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Το ζήτημα είναι αν ο Τραμπ θα συνεχίσει να πιέζει για την πυροδότηση πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο δοκιμών, και αν αυτό θα προκαλέσει άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο. Γιατί να θέλουμε να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και να δώσουμε στις υπόλοιπες πυρηνικές δυνάμεις το πρόσχημα να αρχίσουν κι αυτές τις δοκιμές;».

Με πληροφορίες από: New York Times