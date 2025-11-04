Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Αδιαφανής κακοδιαχείριση στα ΕΛΤΑ – Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί

Για τα ΕΛΤΑ και την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Δεν είναι διαδικαστικό το να διαρρέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι ‘δεν έχω καμία σχέση’. Να είναι άφαντοι μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να έρχονται αναγκαστικά μετά από πρόσκληση στη Βουλή να ενημερώσουν. Αυτά είναι ουσιαστικά. Δεν είναι επουσιώδη», είπε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Ασφαλώς υπάρχει διαφορετική πρόταση γιατί ασφαλώς υπάρχει πεδίο κριτικής που αφορά τα πεπραγμένα της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Ακούστε στο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο κ. Πατέλης (…) γράφει: ‘μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Υπερταμείου είναι ότι άντεξε σε αυτές τις πολιτικές πιέσεις και σήμερα τα ΕΛΤΑ είναι μία εξυγιασμένη και βιώσιμη επιχείρηση’. Αν λοιπόν σήμερα τα ΕΛΤΑ και η κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι τα ΕΛΤΑ δεν είναι βιώσιμα και παρουσιάζουν ζημίες ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων θα πρέπει να απολογηθούν για τη κακοδιαχείριση που τους βαραίνει αποκλειστικά», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Και πρόσθεσε: «Και ξέρετε ότι είναι γνωστό για να φέρω ένα μόνο παράδειγμα αυτής της κακοδιοίκησης και της κακοδιαχείρισης, της αδιαφανούς κακοδιαχείρισης είναι ότι στον κ. Πάτση για παράδειγμα, τον πρώην βουλευτή της ΝΔ που είναι γνωστό το πώς απομακρύνθηκε και για τους λόγους για τους οποίους απομακρύνθηκε υπήρξαν απευθείας αναθέσεις για δικηγορικές υπηρεσίες ύψους εκατομμυρίων. Άρα αυτό που σήμερα παρουσιάζεται ως οικονομικό αδιέξοδο έχει αρχιτέκτονες και πρωταγωνιστές. Και αυτοί βαφτίζουν την αποτυχία τους αδιέξοδο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε γίνει και για την οποία είναι προφανές ότι χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα όχι για την στήριξη των ΕΛΤΑ, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες μίας χώρας που έχει πρόβλημα υπερσυγκέντρωσης, αστυφιλίας και ερημοποίησης της υπαίθρου και είναι μία απόφαση η οποία συμβάλλει περαιτέρω σε αυτή».

Αναφορικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Μιλένα Αποστολάκη σημείωσε ότι «τώρα εξετάζεται ο κ. Τσακίρης. Είναι ένας ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου που υπηρέτησε ως υπηρεσιακός Πρωθυπουργός στο μεσοδιάστημα πριν τις διπλές εκλογές του 2023. Ως άνθρωπος που εκ του επαγγέλματος του και της επιστημονικής του επάρκειας είπε στην Επιτροπή ότι θεωρεί λάθος την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, ότι ο χαρακτήρας και η αποστολή της ΑΑΔΕ είναι τέτοια που δεν μπορεί να συνεισφέρει και δεν είναι μία καλή απόφαση. Είναι μία άποψη μία κρίση που μας βρίσκει σύμφωνους. Η ΑΑΔΕ είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός κατ’ αρχήν και επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή…».

Σε ερώτηση αν θεωρεί προβληματικό το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ με την απόφαση της κυβέρνησης θα είναι ο ελεγκτής αλλά και ο ελεγχόμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε καταφατικά: «Ακριβώς, σε ό,τι αφορά το μεσοδιάστημα ασφαλώς. Αυτή τη στιγμή έχει αυτό τον διπλό ρόλο και επίσης θέλω να σας πω ότι με βάση την απόφαση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστικά ακυβέρνητος. Διότι ο κ. Καββαδάς ένας γενικός διευθυντής της ΑΑΔΕ ο οποίος έχει παράλληλα καθήκοντα προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνει ελάχιστες ώρες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να κάνει κάτι το διαφορετικό. Γιατί είναι επιφορτισμένος με ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο στην ΑΑΔΕ μεταξύ όλων των άλλων και με τις προμήθειες».

Παράλληλα για το εσωκομματικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη σημείωσε ότι «αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Έχει αναδειχθεί σε έναν πολύ ισχυρό και αποφασισμένο εχθρό του Κράτους Δικαίου. Θα έλεγα τον πιο ισχυρό και πιο αποφασισμένο που γνώρισε η χώρα και η διακυβέρνησή της μετά τη δικτατορία».

«Έχω την αίσθηση ότι η χθεσινή ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα του Συνεδρίου είναι ένα θετικό ορόσημο. Είναι σημαντικό να λειτουργούν τα όργανα επίσης και με βάση αυτό να αντιληφθούμε όλοι ότι μία επιλογή έχουμε: να τα καταφέρουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα», κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.