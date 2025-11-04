Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Τσιάρας: Μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου οι πληρωμές προς τους αγρότες

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το πότε ακριβώς θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών απάντησε ότι «μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να πληρώσει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες ύψους 500 -600 εκατ. ευρώ καθώς και το Μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ».

«Εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action plan 2, κάτι που δεν θα γίνει απόψε, αλλά μετά από 3, 4, 5 μέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι τέλος του μήνα τη βασική μίσθωση, που είναι 500 με 600 εκατ. ευρώ και αν είναι δυνατόν να πληρώσουμε και την στήριξη από το Μέτρο 23 που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει συνθήκες διαφάνειας και δικαιοσύνης απέναντι σε μια «παθογένεια δεκαετιών», οι οποίες θα είναι υπέρ των εντίμων παραγωγών και κτηνοτρόφων, αναφέρθηκε στη συνέχεια ο υπουργός.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία εξόχως προβληματική υπόθεση είπε ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας ότι είχε εντολή από τον Πρωθυπουργό, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του να αντιμετωπίσει το θέμα του οργανισμού. «Το ότι ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα, που συνιστά παθογένεια δεκαετιών και να φτάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια μέχρι το τέλος, δημιουργώντας μία διαφορετική συνθήκη διαφάνειας και δικαιοσύνης [. . .] στο τέλος θα είναι υπέρ των έντιμων παραγωγών και κτηνοτρόφων. Είναι μία απόφαση που ουσιαστικά έχει δρομολογηθεί και μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε χωρίς κανένα περισπασμό», είπε ο κ. Τσιάρας.

Για το θέμα της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είπε ότι, μετά τη σχετική ενημέρωσή του, δήλωσε τη διάθεση του ιδίου και του υπουργείου στην κοινοτική δικαστική αρχή, ακριβώς για να υπάρξει η οποιαδήποτε διαλεύκανση θα μπορούσε να αφορά σε θέματα ή ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τόνισε μάλιστα ότι, κατά τη θητεία του, οποιαδήποτε καταγγελία για τον οργανισμό «έχει διαβιβαστεί στα αρμόδια δικαστικά όργανα, είτε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, είτε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ή οπουδήποτε υπήρχε η σχετική αρμοδιότητα προκειμένου να γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος».

«Προσωπικά ζήτησα πριν από κάθε πληρωμή να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος», είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι «ο έλεγχος που έγινε για τα οικολογικά σχήματα [. . .] κατέδειξε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, χιλιάδες δικαιούχους με παράνομα πλαστά πιστοποιητικά. Είναι μια υπόθεση, που προφανώς, έχει διαβιβαστεί άμεσα και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Επίσης, όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με την πληρωμή των βιολογικών, βρήκα αριθμούς που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα. Ξεπερνούσαν κάθε όριο κυριολεκτικά. [. . .] Ο αριθμός των κυψελών που ζητούσαν να υπαχθούν στο πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομίας, στην πραγματικότητα ξεπερνούσε το 80%-90% των συνολικών κυψελών που υπάρχουν στην Ελλάδα», είπε ο κ. Τσιάρας. «Ήταν ζητήματα που κανείς δεν μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει. Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισα, εκείνη τουλάχιστον την περίοδο να υπάρχει αναστολή της πληρωμής των βιολογικών και οτιδήποτε γινόταν θα γινόταν μετά από έλεγχους», πρόσθεσε.

Για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι ήταν απαραίτητο να κάνει ο οργανισμός ένα βήμα, μέσα από το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα των εκτεταμένων ελέγχων.

Για την τρέχουσα κατάσταση είπε ότι «βρισκόμαστε εδώ, διότι η κυβέρνηση έχει αποφάσισε να κλείσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργώντας την συνθήκη ώστε ο οργανισμός να μεταβεί σε μια εποχή απόλυτης διαφάνειας και δικαιοσύνης. Υπάρχουν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δύο επιστολές, ότι εάν δεν υιοθετηθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα βρεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και αντιλαμβάνεστε ότι, κανείς από μας δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας θα μπορούσε να είχε μέλλον, να επιβιώσει, χωρίς την ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε παράλληλα ότι έχει προκύψει και ένα κοινωνικό ζήτημα από το γεγονός του να μην πάνε έγκαιρα τα χρήματα σε έντιμους παραγωγούς, που έχουνε προγραμματίσει την ζωή τους, με βάση την ροή κάποιων πληρωμών. [. . .] Σήμερα που μιλάμε, η προσπάθεια που γίνεται είναι να κάνουμε την μετάβαση του οργανισμού σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης, που αν δει κανείς την μεγάλη εικόνα, στο τέλος της ημέρας θα λειτουργήσει υπέρ των έντιμων παραγωγών, επανέλαβε ο κ. Τσιάρας.

Ερωτηθείς για τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη, που ορίστηκαν πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αντίστοιχα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι «ο κ. Σαλάτας ήταν καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε δημόσια ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιχείρησε να εναντιωθεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία έστελνε ένα μήνυμα που ήταν εντελώς αντίθετο, με εμένα προσωπικά και με την κυβέρνηση, να συνεργαστούμε απολύτως με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ήταν ένα θέμα που προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό από την κυβέρνηση. Και γι’ αυτό το λόγο ζήτησα την παραίτηση του κ. Σαλάτα». Για τον κ. Καϊμακάμη είπε ότι είναι ένας επιστήμονας πραγματικά υψηλού κύρους, που παραιτήθηκε για λόγους προσωπικής ευθιξίας. Τέθηκαν ζητήματα στην εξεταστική επιτροπή, ωστόσο αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, τις κρίσιμες στιγμές του οργανισμού ο κ. Καϊμακάμης, με την υψηλή ειδική του γνώση, ήταν αυτός που έδινε τις βοήθειες και τις λύσεις στο οργανισμό, ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, που επισήμανε ότι και ο κ. Σατολιάς, παρότι αναπληρωματικό μέλος του ΟΠΕΚΕΠΕ λάμβανε επιδοτήσεις, αλλά και ο αρμόδιος επίτροπος έχει μέλη της οικογένειάς του που λαμβάνουν επιδοτήσεις, ο κ. Τσιάρας είπε ότι επιδοτήσεις από τον κοινοτικό λογαριασμό παίρνουν 650.000 διαφορετικοί Έλληνες πολίτες. Ο κ. Καϊμακάμης ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν είχε καμιά αρμοδιότητα με τις επιδοτήσεις. «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, είναι εάν, όλη αυτή η υπόθεση γίνεται με διαφάνεια, εάν γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιος να παίρνει δίκαια τις επιδοτήσεις, και όχι αν παίρνει επιδοτήσεις επειδή συμμετέχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια αναζήτηση σε προηγούμενα διοικητικά συμβούλια δείχνει ότι οι συμμετέχοντες ήταν άνθρωποι που λαμβάνουν επιδοτήσεις. Δεν είναι αυτό το μεμπτό για μένα. Μεμπτό είναι οι επιδοτήσεις να μην γίνονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη», ξεκαθάρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και σημείωσε ότι, από κει και πέρα, η πολιτεία είναι υπεύθυνη να διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο, ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως τέτοιο ζήτημα. Διαφορετικά θα έπρεπε στο οργανισμό να είναι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον οργανισμό. Ως σχετικό παράδειγμα έφερε τους ανθρώπους της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) που ζητούν – και το «βλέπω θετικά»- να συμμετέχουν σε όλους τους οργανισμούς. Είναι τεράστια η συζήτηση, αλλά η πραγματικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι για να λυθούν τα προβλήματα χρειάζεται και η γνώση των προβλημάτων. Και η γνώση προέρχεται από τους ανθρώπους που ζούνε μέσα στα προβλήματα, είπε ο κ. Τσιάρας.

Εξάλλου, και αναφερόμενος στη διαχρονικότητα των προβλημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ που επέφεραν «δημοσιονομικές προσαρμογές»(πρόστιμα) από την Επιτροπή, είπε ότι, πέραν των όποιων ανεπαρκειών και προβλημάτων από τη διαχείριση του οργανισμού, «δεν υπήρχαν και τα εργαλεία. Δεν είχαμε κτηματολόγιο που ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο. Δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες, που τώρα ολοκληρώνονται. Δεν είχαμε βοσκοτοπικούς χάρτες, που τώρα ξεκινάει η διαδικασία, στους επόμενους 18 μήνες. Άρα δεν είχαμε τα βασικά εργαλεία στον οργανισμό για να ανταποκριθεί στα θέματα που έθετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».