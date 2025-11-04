Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ληστεία στον 13χρονο που πήρε το πατίνι 21χρονου με την απειλή ότι θα βγάλει μαχαίρι – Παραμένει υπό κράτηση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πατίνι

Ποινική δίωξη για ληστεία ασκήθηκε στον 13χρονο, ο οποίος, με την απειλή ότι θα βγάλει μαχαίρι, άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από έναν 21χρονο, στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη μία τα ξημερώματα της Τρίτης (4/11) στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης. Ο 21χρονος κατευθυνόταν προς τον Λευκό Πύργο για να σταθμεύσει το πατίνι, όταν, όπως κατήγγειλε, τον πλησίασε ο ανήλικος κι έχοντας το χέρι του στην τσέπη του, τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι.

Υπό τον φόβο ότι μπορεί να κάνει πράξει την απειλή του, ο 21χρονος παρέδωσε το πατίνι και ενημέρωσε την Άμεση Δράση. Μέσω της εφαρμογής που διαθέτουν τα ενοικιαζόμενα πατίνια, εντοπίστηκε το στίγμα του 21χρονου και λίγο αργότερα οι αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» συνέλαβαν τον ανήλικο, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αντ. Καμαρά.

Ο 13χρονος, ο οποίος διαμένει σε δομή ανηλίκων, αναγνωρίστηκε από τον 21χρονο και παρότι ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία σε βάρος του, με την οποία οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

