Χαλκίδα: Νέα σύλληψη για τη φονική συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα – Ποιος είναι ο 19χρονος που είχε εμπλακεί στην υπόθεση Λυγγερίδη

Στη σύλληψη και του έβδομου εμπλεκόμενου στη φονική συμπλοκή, με οπαδικά κίνητρα, στην Χαλκίδα προχώρησαν πριν από λίγο οι αστυνομικές αρχές. Ο συλληφθείς οδηγείται αυτή την ώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας.
Ο τραγικός απολογισμός της φονικής συμπλοκής οκτώ ατόμων είναι ένας 23χρονος νεκρός και δύο τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, εμπλέκονται τέσσερις από την μία παρέα και τέσσερις από την άλλη, που υποστηρίζουν δύο διαφορετικές μεγάλες ομάδες της Αθήνας.
Η συμπλοκή σημειώθηκε στην οδό Λιλαντίων το βράδυ της Δευτέρας (3/11), όπου ο 23χρονος δέχτηκε την μαχαιριά, ενώ στην συνέχεια οι δράστες φέρεται να τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου τον παράτησαν και έφυγαν.
Ο 23χρονος που έπεσε νεκρός δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν της Αρχές, όπως και οι δύο τραυματίες.
Ποιος είναι ο 19χρονος
Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας 19χρονος, που φέρεται ότι είχε απασχολήσει στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη, τον Δεκέμβριο του 2023.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο νεαρός, 17 ετών τότε, ήταν ένας από τους συλληφθέντες που συμμετείχαν στην επίθεση των οπαδών στις διμοιρίες των ΜΑΤ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από ναυτική φωτοβολίδα ο αρχιφύλακας Γιώργος Λυγγερίδης και να υποκύψει ύστερα από λίγες ημέρες.
Ο ανήλικος τότε οπαδός επέστρεψε μαζί με τους υπόλοιπους χούλιγκαν στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, όπου έβγαλε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε, προκειμένου να μην συλληφθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν φτάσει στο σημείο. Είχε προσαχθεί μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στη ΓΑΔΑ αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος, καθώς δεν είχαν προκύψει, τότε, στοιχεία σε βάρος του. Στην πορεία της έρευνας, ωστόσο, ταυτοποιήθηκε από τα ρούχα που είχε πετάξει στο κλειστό γήπεδο βόλεϊ και ήταν ανάμεσα στους κατηγορούμενους της δολοφονίας του αστυνομικού.
Δύο χρόνια αργότερα συνελήφθη για την φονική συμπλοκή στην Χαλκίδα. Από την έρευνα του κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας που έχει μεταβεί στην Εύβοια θα προκύψει και ο βαθμός συμμετοχής του στη δολοφονία του 23χρονου οπαδού.