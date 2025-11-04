Χαλκίδα: Νέα σύλληψη για τη φονική συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα – Ποιος είναι ο 19χρονος που είχε εμπλακεί στην υπόθεση Λυγγερίδη

Στη σύλληψη και του έβδομου εμπλεκόμενου στη φονική συμπλοκή, με οπαδικά κίνητρα, στην Χαλκίδα προχώρησαν πριν από λίγο οι αστυνομικές αρχές. Ο συλληφθείς οδηγείται αυτή την ώρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας.

Ο τραγικός απολογισμός της φονικής συμπλοκής οκτώ ατόμων είναι ένας 23χρονος νεκρός και δύο τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, εμπλέκονται τέσσερις από την μία παρέα και τέσσερις από την άλλη, που υποστηρίζουν δύο διαφορετικές μεγάλες ομάδες της Αθήνας.

Η συμπλοκή σημειώθηκε στην οδό Λιλαντίων το βράδυ της Δευτέρας (3/11), όπου ο 23χρονος δέχτηκε την μαχαιριά, ενώ στην συνέχεια οι δράστες φέρεται να τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου τον παράτησαν και έφυγαν.

Ο 23χρονος που έπεσε νεκρός δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν της Αρχές, όπως και οι δύο τραυματίες.

Ποιος είναι ο 19χρονος

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας 19χρονος, που φέρεται ότι είχε απασχολήσει στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη, τον Δεκέμβριο του 2023.