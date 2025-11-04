Οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα: Συνελήφθη εμπλεκόμενος στην υπόθεση Λυγγερίδη – Χειροπέδες σε 6 άτομα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικο βραδυ

Νέα αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα που φέρεται να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα, και είχε ως αποτέλεσμα έναν 23χρονο νεκρό και δύο τραυματίες, ερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 8 άτομα. Τέσσερις από την μία παρέα και τέσσερις από την άλλη, με τις δύο παρέες να υποστηρίζουν δύο διαφορετικές μεγάλες ομάδες της Αθήνας.

Η συμπλοκή σημειώθηκε στην οδό Λιλαντίων, όπου δέχθηκε ο 23χρονος την μαχαιριά, ενώ στην συνέχεια οι δράστες φέρεται να τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου τον παράτησαν και έφυγαν.

Ο 23χρονος που έπεσε νεκρός δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν της Αρχές, όπως και οι δύο τραυματίες. Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένα άτομο που φέρεται πως είχε απασχολήσει στην υπόθεση δολοφονίας του Λυγγερίδη, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο παραμένει αταυτοποίητο.

