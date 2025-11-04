Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 4/11/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
45 λεπτά πριν
Κόμβος για λαθρεμπόριο όπλων η Κρήτη – Οι χώρες προέλευσης, οι τιμές, οι πιάτσες και η διανομή στην Ελλάδα
2 ώρες πριν
Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό στα Βορίζια – Δείτε φωτογραφίες από όσα βρέθηκαν στα κελιά
3 ώρες πριν
Γαλάζιο «αντάρτικο» για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ: Πυρ και μανία οι βουλευτές της ΝΔ – Σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το θέμα
2 ώρες πριν
Λίαμ Γκάλαχερ: Οργισμένος με θαυμαστή των Oasis που πέταξε καπνογόνο σε συναυλία τους – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, πίστεψέ με»
54 λεπτά πριν
Τα 4 ζώδια που επιτέλους νιώθουν πως η ζωή τους αλλάζει πορεία – «Βρίσκετε το κλειδί για την επιτυχία»
2 ώρες πριν
Ακύρωσε το πρώτο ραντεβού όταν εκείνος της είπε να μην ξεχάσει το πορτοφόλι της – «Έκανε διάλεξη για το ποιος πληρώνει»
2 λεπτά πριν
Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές της «την εντόπισαν» σε βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ από το 1987 – Οι θεωρίες ότι… ταξιδεύει στον χρόνο
6 λεπτά πριν
Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τα ΕΛΤΑ
7 λεπτά πριν
Οπαδική συμπλοκή στη Χαλκίδα: Συνελήφθη εμπλεκόμενος στην υπόθεση Λυγγερίδη – Χειροπέδες σε 6 άτομα
9 λεπτά πριν