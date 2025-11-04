Βερολίνο: Συνάντηση Πλεύρη – Ντόμπριτς για το Νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Το πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη με τον Ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο για θέματα Μετανάστευσης της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριτς στο Βερολίνο.

Η επίσκεψη του κ. Πλεύρη εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου με κύριους άξονες την ενίσχυση των επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τη συνέχιση μιας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής.