Τηλεθέαση (3/11): Ποιες σειρές προτίμησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η μάχη για την τηλεθέαση ήταν έντονη, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις αγαπημένες σειρές του κοινού.

Στο δυναμικό κοινό, την κορυφή κατέκτησε το Porto Leone με ποσοστό 14,4%, αφήνοντας πίσω του τον Άγιο Έρωτα με 13,5% και τη σειρά Μια νύχτα μόνο με 13,2%. Ακολούθησαν η Γη της Ελιάς με 11,5% και η Φάρμα με 11,3%.

Στο γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς κράτησε σταθερά τα σκήπτρα με 22,2%, ενώ δεύτερο βρέθηκε το Porto Leone με 18,1%. Στην τρίτη θέση ακολούθησε η Μια νύχτα μόνο με 16,9%, ενώ ο Άγιος Έρωτας συγκέντρωσε 14,9%.

Οι υπόλοιπες παραγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά, με τον Δικαστή, το Grand Hotel και τη Φάρμα να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Γη της Ελιάς 22,2 % Porto Leone 18,1 % Μια νύχτα μόνο 16,9 % Άγιος Έρωτας 14,9 % Ο Δικαστής 13,4 % Grand Hotel 12 % Φάρμα 11,1 % The Wall 8,2 % Το Παιδί 3,7 % Καλά θα πάει κι αυτό 3 % Real View 2,8 %

Δυναμικό Κοινό