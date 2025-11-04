Τηλεθέαση (3/11): Ποιες σειρές προτίμησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η μάχη για την τηλεθέαση ήταν έντονη, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις αγαπημένες σειρές του κοινού.
Στο δυναμικό κοινό, την κορυφή κατέκτησε το Porto Leone με ποσοστό 14,4%, αφήνοντας πίσω του τον Άγιο Έρωτα με 13,5% και τη σειρά Μια νύχτα μόνο με 13,2%. Ακολούθησαν η Γη της Ελιάς με 11,5% και η Φάρμα με 11,3%.
Στο γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς κράτησε σταθερά τα σκήπτρα με 22,2%, ενώ δεύτερο βρέθηκε το Porto Leone με 18,1%. Στην τρίτη θέση ακολούθησε η Μια νύχτα μόνο με 16,9%, ενώ ο Άγιος Έρωτας συγκέντρωσε 14,9%.
Οι υπόλοιπες παραγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά, με τον Δικαστή, το Grand Hotel και τη Φάρμα να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Γη της Ελιάς
|22,2 %
|Porto Leone
|18,1 %
|Μια νύχτα μόνο
|16,9 %
|Άγιος Έρωτας
|14,9 %
|Ο Δικαστής
|13,4 %
|Grand Hotel
|12 %
|Φάρμα
|11,1 %
|The Wall
|8,2 %
|Το Παιδί
|3,7 %
|Καλά θα πάει κι αυτό
|3 %
|Real View
|2,8 %
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Porto Leone
|14,4 %
|Άγιος Έρωτας
|13,5 %
|Μια νύχτα μόνο
|13,2 %
|Γη της Ελιάς
|11,5 %
|Φάρμα
|11,3 %
|Grand Hotel
|10,4 %
|Ο Δικαστής
|9 %
|The Wall
|7,6 %
|Το Παιδί
|3,5 %
|Real View
|3,5 %
|Καλά θα πάει κι αυτό
|2,2 %