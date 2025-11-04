Τηλεθέαση (3/11): Ποιες σειρές προτίμησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Δευτέρας

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η μάχη για την τηλεθέαση ήταν έντονη, με μικρές διαφορές ανάμεσα στις αγαπημένες σειρές του κοινού.

Τηλεθέαση (3/11): Εντυπωσιακά ποσοστά για το «Ράδιο Αρβύλα» στην πρεμιέρα – Τι έκανε το «Να μ’ αγαπάς»

Στο δυναμικό κοινό, την κορυφή κατέκτησε το Porto Leone με ποσοστό 14,4%, αφήνοντας πίσω του τον Άγιο Έρωτα με 13,5% και τη σειρά Μια νύχτα μόνο με 13,2%. Ακολούθησαν η Γη της Ελιάς με 11,5% και η Φάρμα με 11,3%.

Στο γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς κράτησε σταθερά τα σκήπτρα με 22,2%, ενώ δεύτερο βρέθηκε το Porto Leone με 18,1%. Στην τρίτη θέση ακολούθησε η Μια νύχτα μόνο με 16,9%, ενώ ο Άγιος Έρωτας συγκέντρωσε 14,9%.

Οι υπόλοιπες παραγωγές κινήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά, με τον Δικαστή, το Grand Hotel και τη Φάρμα να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Γη της Ελιάς 22,2 %
Porto Leone 18,1 %
Μια νύχτα μόνο 16,9 %
Άγιος Έρωτας 14,9 %
Ο Δικαστής 13,4 %
Grand Hotel 12 %
Φάρμα 11,1 %
The Wall 8,2 %
Το Παιδί 3,7 %
Καλά θα πάει κι αυτό 3 %
Real View 2,8 %

 

 

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Porto Leone 14,4 %
Άγιος Έρωτας 13,5 %
Μια νύχτα μόνο 13,2 %
Γη της Ελιάς 11,5 %
Φάρμα 11,3 %
Grand Hotel 10,4 %
Ο Δικαστής 9 %
The Wall 7,6 %
Το Παιδί 3,5 %
Real View 3,5 %
Καλά θα πάει κι αυτό 2,2 %

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέος θάλαμος χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργείο μέσω ύπνωσης – Τι πέτυχαν οι Ισραηλινοί ερευνητές

ΑΑΔΕ: «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης – Σαρωτικοί έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Κομοτηνή: Σήμερα εγκαινιάζεται ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου

Νέα προειδοποίηση για εκατομμύρια χρήστες iPhone και Android – Τι φέρνουν οι απαγορεύσεις σε site με περιεχόμενο για ενήλικ...

Νύφη γνώρισε έναν άνδρα στο μπάτσελόρ της, τον κάλεσε στον γάμο της και τελικά τον παντρεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα
περισσότερα
10:50 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 4/11/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 4 Νοε...
09:37 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (3/11): Εντυπωσιακά ποσοστά για το «Ράδιο Αρβύλα» στην πρεμιέρα – Τι έκανε το «Να μ’ αγαπάς»

Το “Ράδιο Αρβύλα” έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (3/11). Κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δ...
07:00 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ψέματα και το τίμημα της αλήθειας, από τη συγγραφέα Jen Marie Wiggins

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ...
05:48 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 4/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 4/11/2025.
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς