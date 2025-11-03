Τηλεθέαση (2/11): Ποιος κέρδισε στην Prime Time

Η μάχη για την τηλεθέαση της Κυριακής ήταν έντονη, με τα προγράμματα της prime time ζώνης να διεκδικούν το ενδιαφέρον του κοινού. Το «The Voice» του ΣΚΑΪ κατέκτησε για ακόμη μια φορά την κορυφή, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω του τις σειρές μυθοπλασίας των άλλων καναλιών.

Στο δυναμικό κοινό, το μουσικό talent show συγκέντρωσε 17,4%, ενώ ακολούθησε η σειρά του Star «Τα φαντάσματα» με 16,5%. Την τριάδα συμπλήρωσε η νέα σειρά «Μια νύχτα μόνο» με 11,9%. Στις υπόλοιπες θέσεις βρέθηκαν οι σειρές «IQ 160», «Ο Δικαστής» και «Η Γη της Ελιάς».

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο γενικό σύνολο, όπου το The Voice κράτησε σταθερά τα ηνία με 21,8%, ενώ η σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» κατέγραψε 18,5%. Η «Γη της Ελιάς» παρέμεινε ψηλά με 16,9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της απήχηση.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό The Voice 17,4% Τα φαντάσματα 16,5% Μια νύχτα μόνο 11,9% IQ 160 11,8% Ο Δικαστής 10,4% Γη της Ελιάς 9,3%

Γενικό Σύνολο