Τηλεθέαση (3/11): Εντυπωσιακά ποσοστά για το «Ράδιο Αρβύλα» στην πρεμιέρα – Τι έκανε το «Να μ’ αγαπάς»

Το “Ράδιο Αρβύλα” έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (3/11). Κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 22,5%, και διατηρώντας σταθερά την πρωτιά στη ζώνη του.

Στο ίδιο κοινό η σειρά “Να μ’ αγαπάς” έκανε 11,9%.

Στο γενικό σύνολο, το “Ράδιο Αρβύλα” συγκέντρωσε 20,6%, ενώ το “Να μ’ αγαπάς” έφτασε το 18,8%, δείχνοντας πως και τα δύο προγράμματα έχουν κερδίσει την προτίμηση των τηλεθεατών και διατηρούν ισχυρή παρουσία στη βραδινή τηλεοπτική ζώνη.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ράδιο Αρβύλα – 22,5%

Να μ’ αγαπάς – 11,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ