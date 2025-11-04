ΠΑΣΟΚ: Συμφωνία για ενότητα και συνέδριο το πρώτο τρίμηνο του 2026

Δεν σηκώθηκαν οι τόνοι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ.

Άπαντες συμφώνησαν ότι πρέπει να επικρατήσει ενότητα, να αποφευχθούν δημόσιες διαφωνίες και παραφωνίες και το συνέδριο να αποτελέσει σε ένα σημείο αναφοράς για την ώθηση που χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ.

Το συνέδριο που ορίστηκε χρονικά για το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι μία μεγάλη ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει ένα κεντρικό πολιτικό γεγονός και να στραφεί προς την κοινωνία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε «λάθος δηλώσεις» των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που αξιοποιούνται επικοινωνιακά από την ΝΔ προκειμένου να αλλάξει η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης. Αν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η πολυφωνία είναι πλούτος έθεσε ως προϋπόθεση να «υπηρετεί μία κοινή στρατηγική».

Αναφορικά με την σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει».

Από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος έδωσε έμφαση στην ανάγκη να υπάρξει μία «έκρηξη δημοκρατίας» στο δρόμο προς το συνέδριο και στο αμφίπλευρο κοινωνικό κάλεσμα που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, ενώ έδωσε έμφαση στη σημασία του ανοιχτού μητρώου.

Η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε το συνέδριο «την τελευταία μεγάλη ευκαιρία» πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές προκειμένου να αναταχθεί η πορεία του κόμματος. Παράλληλα έθεσε ως προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος τις τακτικές συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας.

Περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομο πυλώνα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και τόνισε ότι και ιδεολογικά πάνω σε αυτή την βάση θα πρέπει να στηριχθεί το συνέδριο. Υπογράμμισε την ανάγκη για αυτόνομη πορεία του κόμματος και ζήτησε την έκφραση όλων των απόψεων. «Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα σύνθεσης και σεβασμού» τόνισε.

Ο Χάρης Δούκας μέσω επιστολής – απουσίαζε στη Βραζιλία για συνέδριο που αφορά το Κλίμα- τοποθετήθηκε υπέρ των συνεργασιών με καθαρές θέσεις από το ΠΑΣΟΚ. Σημείωσε ότι πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης, επέμεινε σε ανοιχτό μητρώο για την εκλογή συνέδρων και για επικύρωση της θέσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί για κανένα λόγο με την ΝΔ από την βάση του συνεδρίου.

08:25 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Γαλάζιο «αντάρτικο» για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ: Πυρ και μανία οι βουλευτές της ΝΔ – Σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το θέμα

Σε νευρική κρίση βρίσκεται η κυβέρνηση καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι έξω φρενών με την α...
22:06 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

«Εκρηκτική» η τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ: Απόσυρση του σχεδίου ζητούν βουλευτές της ΝΔ – Προσπάθεια κατευνασμού των «γαλάζιων» αντιδράσεων

«Εκρηκτικό» ήταν το κλίμα στην τηλεδιάσκεψη για το θέμα των ΕΛΤΑ με τους «γαλάζιους βουλευτές»...
21:08 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα μπει τάξη, τέλος τα αστεία – Θα προχωρήσουμε, χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος»

Είναι μονόδρομος να βάλουμε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλουμε σύστημα διαφανές, δίκαιο και τεκμηριωμέ...
20:49 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με το προσωπικό της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα – ΦΩΤΟ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, συναντήθηκε σήμερα για πρώτη φορά με τα ...
