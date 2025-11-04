Βίντεο: Αστυνομικός εξουδετέρωσε άνδρα που κρατούσε όμηρο τον 7χρονο αδελφό του – Τον πυροβόλησε στο κεφάλι

Ένα περιστατικό που κόβει την ανάσα εκτυλίχθηκε σε σπίτι κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όταν ένας αστυνομικός κατάφερε με μία μόνο σφαίρα να εξουδετερώσει έναν άνδρα που κρατούσε όμηρο ένα 7χρονο αγόρι, σώζοντας τη ζωή του παιδιού.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη New York Post, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής και καταγράφηκε σε βίντεο από την κάμερα σώματος του 25χρονου αναπληρωτή σερίφη Anthony Gonzalez, της κομητείας Hillsborough.

Στο βίντεο φαίνεται ο Gonzalez να κλωτσά την πόρτα ενός δωματίου αφού άκουσε το παιδί να φωνάζει για βοήθεια.

Μπαίνοντας μέσα, ο αστυνομικός εντόπισε έναν άνδρα που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος μηχανής, κρατώντας μαχαίρι στον λαιμό του παιδιού.

Ο Gonzalez σήκωσε το όπλο του και επανειλημμένα του είπε να ρίξει το μαχαίρι, ωστόσο ο δράστης αρνήθηκε να υπακούσει. Έπειτα από αρκετές προειδοποιήσεις, ο αστυνομικός πυροβόλησε μία φορά, χτυπώντας τον άνδρα στο κεφάλι και ρίχνοντάς τον αμέσως στο έδαφος.

The Hillsborough County Sheriff’s Office received a all that a man, Mario Camacho (27) had barricaded himself in a bedroom with a 7 year old child and was armed with a knife. When deputies arrived, they heard the child screaming and forced entry. The deputy who’s body camera… pic.twitter.com/Zm2yBodhRK — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) November 3, 2025



Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε αργότερα ως ο 27χρονος Mario Camacho, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κρατούσε μαχαίρι στον λαιμό του μικρότερου αδελφού του και τον έπνιγε.

Μέλος της οικογένειας κάλεσε τις αρχές, οδηγώντας τον Gonzalez και την ομάδα του στο σημείο.

Ο Camacho μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το δίκτυο ABC 7. Ο μικρός όμηρος βγήκε σώος, καθώς ο Gonzalez τον τράβηξε αμέσως σε ασφαλές σημείο μετά τον πυροβολισμό.

Ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα με αποδοχές, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, ενώ διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.