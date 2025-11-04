Βορίζια: Σε βουνά, στάνες και σπηλιές αναζητούνται τα 3 αδέλφια – «Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους» λέει ο αδελφός της 56χρονης

Σε αστυνομικό κλοιό παραμένουν τα Βορίζια, έπειτα από την αιματηρή βεντέτα, υπό τον φόβο να ξεσπάσουν νέα επεισόδια. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αδελφών από την οικογένεια της 56χρονης παραμένουν άκαρπες, ενώ έχουν ερευνηθεί δεκάδες σπίτια, σπηλιές, εγκαταλελειμμένες αποθήκες και μαντριά, δίχως όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Χθες, πάνοπλοι έκαναν έφοδο σε τρία διαμερίσματα στο κέντρο του Ρεθύμνου. Πρόκειται για σπίτια συγγενών των τριών αδελφών που καταζητούνται. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βρει εκεί καταφύγιο, σύμφωνα με το Star. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο και ένα μαχαίρι, ενώ συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του ενός, τα αδέλφια όμως δεν ήταν εκεί.

Ειδικές δυνάμεις σαρώνουν τα γύρω βουνά και χωριά και χρησιμοποιούν και drones. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, γίνονται διαπραγματεύσεις για την παράδοσή τους, μέσω συγγενικού τους προσώπου. Το χωριό βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη. Εκεί, σε στάνες και σπηλιές, αναζητούν ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες της αστυνομίας τα τρία αδέλφια. Οι κατηγορούμενοι γνωρίζουν καλά την περιοχή και οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν κρυφτεί στη σκιά του πιο ψηλού βουνού της Κρήτης.

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια με τα αρχικά: Μ.Φ., 29 ετών, Γ.Φ., 27 ετών. Σε αυτόν ανήκει μάλιστα και το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε και η βόμβα, καθώς και τον μικρότερο μόλις 19 ετών Κ.Φ. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ο αδελφός τους Α.Φ., 25 ετών, και ένας ακόμη, ο Μ.Σ., 30 ετών. Αυτοί οι δύο θα απολογηθούν την Πέμπτη.

Περίπου 100 κάλυκες μάζεψαν οι αστυνομικοί από το σημείο που έπεσαν οι δύο νεκροί και οι τέσσερις τραυματίες. Όμως όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν βρήκε κανένα όπλο στο σημείο. Θεωρούν ότι τα εξαφάνισαν όσοι συμμετείχαν στο μακελειό και βοήθησαν τους δράστες να διαφύγουν.

Ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμό και ζωοκλοπές. Ερώτημα παραμένει ακόμα αν ο νεκρός είναι ο αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης που πυροδότησε το μακελειό.

Τι ψάχνουν οι Αρχές

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη αλλά και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή όχι μόνο για τον εντοπισμό των τριών φερόμενων δραστών, αλλά και για τυχόν όπλα και πυρομαχικά που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν σε κρυψώνες, υπό τον φόβο να εντοπιστούν μέσα σε σπίτια του χωριού.

Ακόμα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά. Θεωρείται μάλιστα ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων δραστών. Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει βαριά.

Μετά την κηδεία του 39χρονου, οι κάτοικοι περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ενώ πολλές οικογένειες έχουν επιλέξει να φύγουν προσωρινά από το χωριό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με τις αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει πότε θα επαναλειτουργήσουν.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι μετά την κηδεία θα μας σκοτώσουν όλους»

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έφυγε από το χωριό Βορίζια. Η μητέρα της και ο αδελφός της καταγγέλλουν ότι πριν το μακελειό προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία χωρίς αποτέλεσμα.

«Παιδί μου, Βαγγελιώ μου», ο θρήνος της μάνας της άτυχης Ευαγγελίας Φουντεδάκη, αντηχεί σε όλο το χωριό. «Απού σε φάγανε καμαράκι μου…. παιδί μου άδικα, παιδάκι μου».

Όταν ανατίναξαν το σπίτι του ανιψιού της κατάλαβε, λέει, ότι το κακό θα συνεχιζόταν.

«Τους είχανε καρτέρι και τους σκοτώσανε…. από πάνω παίζαν όλοι, δεν ξέρω, μπορεί και το νεκρό να τον εσκοτώσανε οι ίδιοι, δεν ξέρω», λέει η μητέρα της άτυχης γυναίκας. «Δεν ξέρω, δεν ξέρω, απειλούνε ότι θα μας πετάξουνε χειροβομβίδες να μας αποσκοτώσουνε, δεν ξέρω. Αυτό να το λέτε στην αστυνομία, γιατί την καλέσανε την αστυνομία την ώρα που γίνηκε η έκρηξη δεν ήρθε, 100 τηλέφωνα δεν ήρθε κανείς. Μόνο από τα μεσάνυχτα και μετά φέρανε δυο αστυνόμους να κάνουνε τι δυο αστυνόμοι», προσθέτει.

Ο αδερφός της 56χρονης ανέφερε στο Star ότι προσπάθησε επανειλημμένα να καλέσει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα το πρωί του Σαββάτου λίγο πριν γίνει το φονικό με τους δύο νεκρούς. Δεν κατάφερε, όμως, να επικοινωνήσει με κανέναν αστυνομικό.

«Χαθήκανε δύο άνθρωποι, δεν έπρεπε να συμβεί, θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει εάν ήταν εδώ αυτοί που έπρεπε, αυτοί που υποχρεωμένοι να προστατεύουνε την ανθρώπινη ζωή, όχι κάτι άλλο. Πήρα πάρα πολλά τηλέφωνα στην αστυνομία για να τους ενημερώσω, δεν το σήκωσε κανείς», καταγγέλλει ο αδερφός της Ευαγγελίας.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι η αστυνομία τους συμβουλεύει να φύγουν από το χωριό. «Φυγέτε, φυγέτε αφού θα κάνετε και εσείς αύριο κηδεία φύγετε από σήμερα να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, επειδή κυκλοφορούνε πληροφορίες ότι μετά την κηδεία του συγχωρεμένου του άλλου του παιδιού θα μας σκοτώσουνε όλους, θα μας ανατινάξουμε, θα μας πετάξουνε κάτι χειροβομβίδες οπότε συνεχίζουν να μας απειλούνε…. έλεος…».