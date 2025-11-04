Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τριών οχημάτων στην εξωτερική περιφερειακή – Γέμισε ψωμιά ο δρόμος – ΦΩΤΟ

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τριών οχημάτων στην εξωτερική περιφερειακή – Γέμισε ψωμιά ο δρόμος – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (4/11) στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Δύο βαν και ένα ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του Νταμαριού της Ευκαρπίας, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς.

Ωστόσο, ο δρόμος έχει γεμίσει ψωμιά και αρτοσκευάσματα που μετέφερε ένα από τα εμπλεκόμενα βαν, σύμφωνα με τη voria.gr.

Μόνο μία λωρίδα παραμένει ανοιχτή, ενώ οι οδηγοί οφείλουν να είναι προσεκτικοί λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και της ομίχλης.

Φώτο: voria.gr
Φώτο: voria.gr

08:01 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

07:38 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

07:22 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

07:15 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

