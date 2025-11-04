ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα το σχέδιο για τη λειτουργία και την ένταξή του στην ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι σημερινή ημέρα για τη λειτουργία του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ και την απρόσκοπτη πληρωμή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους από το αμέσως προσεχές διάστημα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενταχθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι έλεγχοι προκειμένου να δίνονται οι επιδοτήσεις.

Πώς θα λειτουργεί ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr μέσω του σχεδίου επιχειρείται ένα νέο μεταβατικό στάδιο ελέγχων προκειμένου να δίνονται εφ’ εξής απρόσκοπτα οι επιδοτήσεις. Οι έλεγχοι θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτον σε αυτούς που αφορούν τους αγρότες και δεύτερον σε αυτούς που θα αφορούν τους κτηνοτρόφους.

Σε πρώτη φάση, σύμφωνα πάντα με πληροφορίε,ς σε ότι αφορά τους αγρότες θα διενεργούνται έλεγχοι όπου για κάθε χωράφι θα πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Ο ΑΤΑΚ είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε ακίνητο στην Ελλάδα μέσω του συστήματος της δήλωσης Ε9. Είναι απαραίτητος για όλες τις συναλλαγές που αφορούν το ακίνητο, όπως η μεταβίβαση, η μίσθωση, η αγοραπωλησία ή η έκδοση οικοδομικών αδειών.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε στους κτηνοτρόφους. Σε αυτή την περίπτωση θα υπολογίζονται το γάλα, το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι ζωοτροφές που αγόρασαν.

Έτσι δεν θα μπορεί κάποιος κτηνοτρόφος να λαμβάνει επιδοτήσεις για 1.000 αιγοπρόβατα ότι οι ποσότητες γάλακτος ή κρέατος που έχει πουλήσει είναι ελάχιστες. Επίσης σύμφωνα πάντα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να φέρουν τα αιγοπρόβατα ένα «τσιπ» προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερα η καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου.

Πληρωμές

Η έγκριση του σχεδίου πρέπει να θεωρείται βέβαιη, καθώς η κατάρτισή του έχει γίνει σε συνεργασία με στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης και των Βρυξελλών. Το «πράσινο φως» από την Κομισιόν για κάποιους θα ξεμπλοκάρει πιο γρήγορα τις επόμενες πληρωμές των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Για κάποιους άλλους δεν παίζει κανένα ρόλο καθώς οι επιδοτήσεις είναι προγραμματισμένες να γίνουν. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς πλαφόν.

Εντός του μήνα θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 550–600 εκατ. ευρώ, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 178 εκατ. ευρώ του Μέτρου 23 για τις ζημιές στην παραγωγή και τα 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία και 15 ημέρες μετά την προκαταβολή θα πληρωθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις παγωνιές της άνοιξης.