Κορωπί: «Είναι έγκλημα κατά της κόρης μου» λέει ο πατέρας της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της μητέρας στο Κορωπί από τον σύντροφό της, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Η γυναίκα, που εξακολουθεί να φέρει σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, αρχίζει σιγά-σιγά να θυμάται τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα. Καθοριστική, όπως φαίνεται, στάθηκε η αποκάλυψη του ίδιου του γιου της, ο οποίος τής είπε ότι τη χτύπησε ο πατέρας του. Σήμερα (3/11), η 40χρονη βρέθηκε στην Εισαγγελία Ανηλίκων, ζητώντας να της ανατεθεί η επιμέλεια των δύο παιδιών της.

Ο πατέρας της γυναίκας δήλωσε συγκλονισμένος: «Απαίσιο γεγονός, έγκλημα ενάντια στην κόρη μου. Η ζωή της ήταν σε κίνδυνο και νομίζω και η ζωή των παιδιών της». Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Παναγιώτη Αλεξόπουλο, η 40χρονη αρχίζει να ανακαλεί στη μνήμη της κρίσιμες λεπτομέρειες του περιστατικού. «Έχει αρχίσει να ανακαλεί στη μνήμη της, όπως για παράδειγμα ότι δεν ήταν πιωμένη, ότι δεν θυμάται να υπήρξε εισβολή στο σπίτι από τρίτους, από ληστές. Και τον πιστεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην αίτηση που κατέθεσε προς την Εισαγγελία Ανηλίκων, η μητέρα υπογραμμίζει ότι δεν επιθυμεί καμία επαφή με τον σύντροφό της και εκφράζει τον φόβο της για τη ζωή τη δική της και των παιδιών της. «Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει, και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παραλίγο να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο καμία επαφή με τον κατηγορούμενο, καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της 40χρονης, που στέκεται στο πλευρό της κόρης του, τόνισε: «Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι τα παιδιά και η ίδια να προστατευθούν από τον άντρα που προσπάθησε να τη σκοτώσει. Χρειάζεται θεραπεία, αλλά αρχίζει να θυμάται τι έγινε και αυτό που θέλει περισσότερο είναι να προστατευθεί από τον κακοποιητή της. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να είναι κοντά της και στα παιδιά της».

Η μητέρα, που διαμένει πλέον στο νοσοκομείο «Παίδων» δίπλα στα παιδιά της, έχει τη στήριξη του πατέρα της, ο οποίος είναι γνωστός ψυχίατρος στη Λιθουανία. Όταν καταφέρει να θυμηθεί πλήρως και τη στιγμή του ξυλοδαρμού, θα καταθέσει και στον ανακριτή, ώστε να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

