Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου: Δίδυμοι, να είστε προσεκτικοί, αλλά όχι αμυντικοί

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (04/11/2025)

Κριός

Κριέ, μπορείς να κάνεις ένα άλμα στο κενό χωρίς να βλέπεις που πηγαίνεις; Ο κόσμος είναι πιο μεγάλος από τη ζώνη άνεσής σου, και ίσως ακόμη και από τη φαντασία σου. Μόνο αν τολμήσεις να τον εξερευνήσεις θα ανακαλύψεις τι σημαίνει πραγματικά το θάρρος.

Ο κυνισμός σου θα προσπαθήσει να σε κρατήσει πίσω. Να θυμάσαι ότι απλώς σου αποσπάει την προσοχή. Σήμερα, καλείσαι να κάνεις ένα βήμα, να σκοντάψεις και να διεκδικήσεις με τόλμη.

Ταύρος

Ταύρε, σήμερα θα δεις το είδος του πλούτου που δεν μπορεί να μετρηθεί με χρήματα. Βρίσκεται στις ήσυχες στιγμές, όταν η εμπιστοσύνη ανταποδίδεται και η πίστη εκφράζεται χωρίς απαιτήσεις.

Όταν αφιερώνεις χρόνο για οικειότητα, μπορείς να νιώσεις την πληρότητα που φέρνει το γεγονός ότι κάποιος σε βλέπει, πραγματικά, χωρίς κρίση ή προσδοκίες. Αυτό που φαίνεται δύσκολο μπορεί στην πραγματικότητα να είναι το πιο «ακριβό» δώρο που έχεις λάβει ποτέ.

Δίδυμος

Δίδυμοι, κάποιος μπορεί να σας δείξει μια πλευρά του εαυτού σας που δεν γνωρίζατε ότι υπήρχε. Να είστε προσεκτικοί, αλλά όχι αμυντικοί. Ακούστε αυτά που πρέπει να ειπωθούν και διαβάστε πίσω από τις λέξεις.

Αυτή είναι μια μέρα όπου η εξυπνάδα από μόνη της δεν αρκεί. Ακολούθησε το ένστικτό σου. Ποιος στον κόσμο σου αντικατοπτρίζει τις ιδιότητες που θαυμάζεις ή φοβάσαι στον εαυτό σου; Τι μπορείς να μάθεις παρατηρώντας την ενέργειά του;

Καρκίνος

Καρκίνε, οι ρουτίνες σου μπορεί να σου φαίνονται περιοριστικές. Θέλεις να κινηθείς και να δεις τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα θεαματικό, γιατί η περιέργεια από μόνη της είναι εκρηκτική.

Περιπλανήσου στις σκέψεις σου και εξερεύνησε νέους χώρους. Ρίσκαρε να ταλαιπωρηθείς. Κάθε άγνωστος δρόμος κρύβει μια αποκάλυψη για το άτομο που είσαι έτοιμος να γίνεις.

Λέων

Λέων, τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω σου και η ενέργειά σου ακτινοβολεί σαν το φως του ήλιου που διαχέεται σε κάθε γωνιά. Η παρουσία σου εμπνέει, ανυψώνει και προκαλεί θαυμασμό.

Η δύναμη που εκπέμπεις σήμερα μπορεί να προκαλέσει χαρά, θάρρος και αυτοπεποίθηση σε όσους βρίσκονται γύρω σου. Μπορεί να προκύψουν προκλήσεις, αλλά αυτές είναι ευκαιρίες για να εξελιχθείς, να ανέβεις ψηλότερα και να αποδείξεις στον εαυτό σου πόσο πολύ μπορείς να λάμψεις.

Παρθένος

Παρθένε, η προσοχή είναι η υπερδύναμή σου. Παρατήρησε και θα αρχίσεις να βλέπεις τα αόρατα πράγματα που υπάρχουν στην ζωή σου. Ακόμα και η πιο μικρή πράξη (το καθάρισμα του σπιτιού, το γράψιμο μιας σημείωσης) μπορεί να αλλάξει το μέλλον σου σήμερα.

Η υπομονή δεν είναι πλέον μία παθητική πράξη. Είναι ο ρυθμός που θα οδηγήσει στην μεταμόρφωσή σου. Η φροντίδα σου είναι η πυξίδα.

Ζυγός

Ζυγέ, ο κόσμος δοκιμάζει την ισορροπία σου. Κάποιος ή κάτι θα σε πιέσει ή θα σε προκαλέσει και θα πρέπει να αποφασίσεις: θα υποχωρήσεις ή θα επιβληθείς;

Η ισορροπία δεν σημαίνει μόνο συμβιβασμός. Είναι η τόλμη να διεκδικείς αυτό που έχει σημασία χωρίς να απολογείσαι. Η γοητεία θα λειτουργήσει αλλά η σαφήνεια θα σε οδηγήσει πιο μακριά.

Σκορπιός

Σκορπιέ, αυτό που έχεις κρύψει από τον εαυτό σου ή από τους άλλους θα πρέπει να το αναγνωρίσεις. Η δύναμη, η εμπιστοσύνη και η οικειότητα είναι απαραίτητα εργαλεία για να γνωρίσεις τον εαυτό σου πιο βαθιά, ειδικά όταν παραμένεις πιστός στις αξίες σου.

Αφοσιώσου πλήρως και θα ανακτήσεις τον έλεγχο της κατάστασης. Σήμερα είναι η μέρα για να διεκδικήσεις την εξουσία σε τομείς όπου ένιωθες αδύναμος. Θα ανακαλύψεις ότι η αλήθεια που φοβάσαι μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που θα σε απελευθερώσει.

Τοξότης

Τοξότη, κάθε ένστικτο μέσα σου μπορεί να σου λέει να προχωρήσεις, να ρωτήσεις, να μάθεις, να ρισκάρεις. Ο κόσμος υποκλίνεται σε όσους τολμούν. Να περιμένεις παρακάμψεις, γιατί αυτό είναι το νόημα της περιπέτειας. Ο φόβος είναι θόρυβος και ο ορίζοντας δεν περιμένει. Ούτε και εσύ πρέπει να περιμένεις.

Αυτή είναι μια μέρα για να εμπιστευτείς την πυξίδα σου, όσο αντισυμβατική κι αν είναι. Χρειάζεται να κάνεις το βήμα στο άγνωστο με την πίστη ότι μπορείς να χειριστείς ό,τι και αν σου φέρει.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, υπάρχουν αλλαγές που κάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια σου να μοιάζει επικίνδυνο και όχι σταθερό, όπως νόμιζες. Η υπομονή χρειάζεται να είναι η τακτική σου. Η προνοητικότητα θα σε βοηθήσει και ο έλεγχος δεν αφορά την βία.

Σήμερα, εσύ διαμορφώνεις αυτό που διαρκεί και αυτό που αλλάζει. Οι μικρές, σκόπιμες κινήσεις θα σε εξυπηρετήσουν καλύτερα από τη βιασύνη. Ο κόσμος σου υπενθυμίζει σιωπηλά ότι η δεξιοτεχνία καλλιεργείται μέσω της πρόθεσης.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι ιδέες σου είναι πολλές. Η καθημερινότητα δεν μπορεί να περιορίσει το όραμά σου σήμερα, ούτε και οι προσδοκίες των άλλων. Η καινοτομία είναι δελεαστική, αλλά οι περισπασμοί είναι παντού. Μόνο αν δείξεις προσοχή θα μετατρέψεις την έμπνευση σε απτό αποτέλεσμα.

Να ξεπερνάς τα όρια αλλά με τα μάτια σου ανοιχτά. Το μυαλό σου θα σε βοηθήσει να χαρτογραφήσεις άγνωστα εδάφη αλλά μόνο η εσωτερική σου φωνή μπορεί να σε βοηθήσει να περιηγηθείς σε αυτά.

Ιχθύες

Ιχθύες, η λογική μπορεί να σας προτρέπει να είστε προσεκτικοί ή να καθυστερείτε. Ωστόσο όταν εμπιστεύεστε το ένστικτό σας, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και να λάβετε αποφάσεις που συνάδουν με τους μακροπρόθεσμους στόχους σας.

Εάν υπάρχουν στοιχεία αβεβαιότητας ή μεταβαλλόμενες συνθήκες γύρω από την εργασία σας, θεωρήστε τα ως σημάδια. Προσέξτε τα, ενεργήστε με σύνεση και ίσως ανακαλύψετε μια νέα κατεύθυνση, ένα νέο έργο ή μια νέα συνεργασία που θα προωθήσει την καριέρα σας με ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο.