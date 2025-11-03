Τα 4 ζώδια που δέχονται ευλογίες από το σύμπαν – «Τα σημάδια της επιτυχίας είναι ξεκάθαρα»

Στις 3 Νοεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια θα δεχτούν τις ευλογίες που τόσο χρειάζονταν από το σύμπαν. Η Σελήνη σε φάση “Αύξων Αμφίκυρτος” (Waxing Gibbous) στον Κριό εμφανίζεται με δύναμη και σκοπό. Αν παραμείνουμε ανοιχτοί σε αυτή την επιρροή, θα μπορέσουμε σίγουρα να συμβαδίσουμε με την ορμή της.

Αυτή η σεληνιακή διέλευση φωτίζει το γεγονός ότι όσα χτίζαμε όλο αυτόν τον καιρό αρχίζουν επιτέλους να δείχνουν σημάδια επιτυχίας. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο σημείο που θέλαμε! Είναι μια περίοδος όπου η αυτοπεποίθηση και η πίστη στον εαυτό μας ενώνονται προς όφελός μας.

Για τρία ζώδια, αυτή η μέρα φέρνει τόσο ευκαιρίες όσο και ενθάρρυνση. Στις 3 Νοεμβρίου μπορούμε να συνεχίσουμε με σιγουριά. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο — και τώρα το ξέρουμε.

Τα 4 ζώδια που δέχονται ευλογίες από το σύμπαν, σήμερα 3 Νοεμβρίου

Κριός,

Δίδυμος,

Λέων

Τοξότης

Κριός

Η Σελήνη σας φωτίζει, Κριοί, γεμίζοντάς σας με θάρρος, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Ό,τι έχετε προσπαθήσει να πετύχετε τον τελευταίο καιρό αρχίζει επιτέλους να αποδίδει καρπούς. Οι κόποι σας θα αναγνωριστούν, ίσως και από ανθρώπους που δεν περιμένατε.

Μην τα παρατήσετε τώρα, είστε πολύ κοντά στον στόχο σας . Στις 3 Νοεμβρίου θα δείτε ότι οι γύρω σας αντιμετωπίζουν τις ιδέες σας με περισσότερο ενδιαφέρον και υποστήριξη. Δεν είναι τυχαίο, είναι γιατί επιτέλους βρίσκεστε σε πλήρη αρμονία με την πορεία σας και το σύμπαν ανταποκρίνεται.

Αυτή την περίοδο, λειτουργείτε με τη σωστή ενέργεια, προσελκύοντας ανθρώπους και ευκαιρίες που σας βοηθούν να προχωρήσετε. Οι ευλογίες που έρχονται προς το μέρος σας είναι αποτέλεσμα της πίστης σας στον εαυτό σας και της εμπιστοσύνης στη διαίσθησή σας . Δεν χρειάζεστε επιβεβαίωση από κανέναν γιατί γνωρίζετε πλέον τη δύναμή σας.

Δίδυμος

Θα νιώσετε μια ξαφνική έκρηξη θετικής ενέργειας κάτω από αυτή τη φάση της Σελήνης στον Κριό, αγαπητοί Δίδυμοι. Θα ξυπνήσει κάτι δημιουργικό μέσα σας και θα νιώσετε την ανάγκη να δράσετε βάσει αυτού.

Το σύμπαν σας ενθαρρύνει να πάρετε στα σοβαρά αυτές τις στιγμές έμπνευσης.

Στις 3 Νοεμβρίου, θα λάβετε ένα νέο ή μια έμπνευση που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε το μέλλον σας. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με λάκκο απελπισίας τώρα φαντάζει συναρπαστικό και εφικτό. Παραμείνετε πιστοί σε αυτή τη φυσική σας περιέργεια, Δίδυμοι.

Ακολουθήστε την μέχρι τέλους. Η ευλογία που λαμβάνετε αυτή την ημέρα είναι η διαύγεια. Θα συνειδητοποιήσετε ότι όταν εμπιστεύεστε τη φωνή σας και μιλάτε με αυθεντικότητα, οι πόρτες ανοίγουν αβίαστα. Τα λόγια σας έχουν δύναμη τώρα, οπότε χρησιμοποιήστε τα με σκοπό. Ο κόσμος σας περιμένει.

Λέων

Αυτή η φάση της Σελήνης στον Κριό φέρνει ένα ισχυρό κύμα επιβεβαίωσης, Λέοντες, και αυτό σας εμπνέει και σας θυμίζει ποιοι πραγματικά είστε. Τίποτα δεν έχει χαθεί, και τώρα, επιτέλους, το καταλαβαίνετε. Για άλλη μια φορά, είναι η σειρά σας.

Στις 3 Νοεμβρίου, η αυτοπεποίθησή σας είναι μαγνητική, και θα παρατηρήσετε πώς σας προσέχουν περισσότερο οι άνθρωποι. Αυτό είναι το σύμπαν που ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη που δείχνετε στον εαυτό σας. Δεν είναι μύθος ότι όταν πιστεύετε εσείς σε εσάς, οι άλλοι κάνουν το ίδιο.

Η ευλογία που λαμβάνετε είναι η συνειδητοποίηση ότι το φως σας εμπνέει τους άλλους, ακόμα και όταν δεν το γνωρίζετε. Αυτό είναι συγκινητικό, Λέοντες.

Αυτή η σεληνιακή φάση αφυπνίζει ξανά την πεποίθησή σας ότι η δική σας χαρά πρέπει να μοιράζεται. Τώρα σας επιστρέφεται στο δεκαπλάσιο.

Τοξότης

Η Σελήνη σε φάση “Αύξων Αμφίκυρτος” (Waxing Gibbous) στον Κριό μοιάζει σαν να φτιάχτηκε ειδικά για το περιπετειώδες πνεύμα σας, Τοξότες. Σας θυμίζει ότι η πίστη στον εαυτό σας και η δράση είναι ένας ακαταμάχητος συνδυασμός, και νιώθετε αυτή την ενέργεια σαν μια επιβεβαίωση ότι βρίσκεστε στον σωστό δρόμο.

Στις 3 Νοεμβρίου, θα δείτε κάτι που μοιάζει με ένα ξεκάθαρο «ναι» από το σύμπαν. Μια ξαφνική έκρηξη ενθουσιασμού σάς κάνει να σηκωθείτε και να προχωρήσετε μπροστά. Αυτή είναι η στιγμή σας να πιστέψετε ότι αυτό που έρχεται είναι καλύτερο από αυτό που έχετε αφήσει πίσω.

Η ευλογία που λαμβάνετε αυτή την ημέρα είναι η κατεύθυνση. Η οπτική σας ξεκαθαρίζει, ο δρόμος μπροστά σας ανοίγει, και η καρδιά σας νιώθει πιο ανάλαφρη.

Το σύμπαν σάς καθοδηγεί ακριβώς προς τα εκεί που προορίζεστε να φτάσετε, και προσεγγίζετε αυτό το πεπρωμένο με θάρρος και πίστη.