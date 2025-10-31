Τα 3 ζώδια που βρίσκουν την ελπίδα που είχαν χάσει από καιρό – «Τα όνειρά σας πραγματοποιούνται»

marinasiskos

timeout

Τα 3 ζώδια που βρίσκουν την ελπίδα που είχαν χάσει από καιρό
. Φωτογραφία: Freepik

Στις 31 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια θα νιώσουν μια ελπίδα που είχαν καιρό να αισθανθούν. Όλοι μας θα παρασυρθούμε από ένα κύμα αισιοδοξίας και διορατικότητας, καθώς η Αύξουσα Σελήνη στους Ιχθύες θα μας δείξει ότι τα όνειρα πράγματι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Μας θυμίζει πως η φαντασία έχει δύναμη και ότι είναι φυσιολογικό να ονειρευόμαστε.

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025: Σκορπιοί, παρατηρήστε προσεκτικά πριν δράσετε

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η έμπνευση συναντά το σωστό timing και αρχίζουμε να βλέπουμε δυνατότητες εκεί όπου παλαιότερα δεν υπήρχαν. Βλέπουμε τα όνειρά μας ως κάτι εφικτό, και αυτή η ενέργεια προσελκύει νέες, υποσχόμενες ευκαιρίες.

Για τρία ζώδια, αυτή η ημέρα σηματοδοτεί την άφιξη κάποιου νέου ξεκινήματος. Είναι η στιγμή που λέμε «ναι» στην αλλαγή και στη διαφορετικότητα. Την Παρασκευή αυτή, καλωσορίζουμε τον κόσμο με ανοιχτή καρδιά, γιατί πιστεύουμε —και γνωρίζουμε— ότι βρισκόμαστε εδώ για έναν σκοπό.

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο – «Κάποιες αλλαγές θα συμβάλλουν στην ευτυχία σας»

Η ελπίδα ξαναγεννιέται για τρία ζώδια

  • Κριός,
  • Λέων,
  • Ζυγός

Κριός

Η Αύξουσα Σελήνη στους Ιχθύες ξυπνά μέσα σας μια έντονη αίσθηση δυνατοτήτων, Κριοί. Δεν είστε πλέον ικανοποιημένοι με το να περιμένετε την τύχη να σας βρει. Στις 31 Οκτωβρίου είστε έτοιμοι να «λερώσετε τα χέρια σας». Η δράση μιλά πιο δυνατά από τα λόγια αυτή την ημέρα.

Μπορεί να ρισκάρετε στη δουλειά ή στις σχέσεις σας, εμπιστευόμενοι το ένστικτό σας — και καλά θα κάνετε, γιατί υπάρχει λόγος που το νιώθετε αυτό. Είναι η σωστή κίνηση, και καθώς το σύμπαν επιβραβεύει το θάρρος, θα δείτε εξαιρετικά αποτελέσματα να παίρνουν μορφή.

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία τον Νοέμβριο – «Θα κάνετε μία νέα αρχή στα μέσα του μήνα»

Μπαίνετε σε μια φάση επέκτασης, και τα θετικά αποτελέσματα ίσως σας εκπλήξουν ευχάριστα. Κάτι νέο γεννιέται που θα επαναπροσδιορίσει την πορεία σας. Πίστεψε στο timing σας, Κριοί – όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο.

Λέων

Στις 31 Οκτωβρίου, θα είστε απόλυτα συντονισμένοι με τη φωνή μέσα σας, Λέοντες. Σας λέει πως είναι κανονικό να είστε ο εαυτός σας, να πάρετε ένα ρίσκο και να εμπιστεύεστε πως ό,τι κι αν κάνετε θα πάει καλά. Κατά τη διάρκεια της Αύξουσας Σελήνης στους Ιχθύες, θα νιώθετε ένα με το περιβάλλον σας.

Αυτή την ημέρα, θα δημιουργήσετε γύρω σας ένα είδος «πεδίου δύναμης» που λειτουργεί σαν μαγνήτης, προσελκύοντας μόνο τα καλύτερα προς εσάς. Η καλή ενέργεια προσελκύει καλή ενέργεια — αυτός είναι ο Νόμος της Έλξης.

Αυτή είναι η στιγμή σας για να προχωρήσετε με εμπνευσμένη αυτοπεποίθηση. Ό,τι προσελκύετε τώρα αντικατοπτρίζει την ετοιμότητά σας να λάβετε. Ο κόσμος βλέπει το φως σας και ανταποκρίνεται σε αυτό σαν να ήταν φάρος αγάπης.

Ζυγός

Η ορμή είναι το «κλειδί» στις 31 Οκτωβρίου, Ζυγέ. Θα αισθανθείτε έμπνευση και δημιουργικότητα, και θα θελήσετε να μετατρέψετε κάποιες από τις ιδέες σας σε πράξη. Είστε σε κίνηση κάτω από την επιρροή της Αύξουσας Σελήνης στους Ιχθύες.

Αν διστάσατε κάποια στιγμή στο παρελθόν, τώρα θα θελήσετε να ανατρέξετε σε εκείνα τα βήματα και να επαναφέρετε τη δυναμική σας. Αυτή η μέρα σας κάνει να νιώθετε ότι πρέπει να αναπληρώσετε χαμένο χρόνο — και, στην πραγματικότητα, σας αρέσει αυτό το συναίσθημα, γιατί σας ωθεί να κάνετε θετικά βήματα.

Εμπιστευτείτε αυτό που ξεδιπλώνεται τώρα. Το σύμπαν ταιριάζει την ενέργειά σας με ευκαιρίες που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξή σας. Καταλάβετε το μήνυμα, πείτε «ναι» και δείτε πόσο γρήγορα όλα αρχίζουν να κινούνται υπέρ σας.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 νέες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε Ξάνθη, Καβάλα και Κομοτηνή

Το σύμπτωμα του καρκίνου του μαστού που μπορεί να νομίζουμε ότι είναι κρυολόγημα

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Νυχτερινό ρεύμα 2025: Από αύριο η αλλαγή του ωραρίου του διζωνικού τιμολογίου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Google «επιβάλλει» ενημέρωση Android – Αλλάζουν τα πάντα για 3 δισεκατομμύρια συσκευές

Συγκινητικό βίντεο: Σκύλος επανενώθηκε με την ιδιοκτήτριά του 7 χρόνια αργότερα
περισσότερα
09:05 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Το αφεντικό του εγκατέστησε λογισμικό επιτήρησης που βγάζει φωτογραφίες ανά 10 λεπτά – «Ο έλεγχος δεν με κάνει πιο παραγωγικό»

Περίπου πριν από έναν χρόνο, ο TikToker Tim (@timleesblee) αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο και ...
08:32 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Εύκολη συνταγή για γλυκά του Halloween

Το Halloween είναι η πιο… τρομακτική νύχτα του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια που η γιορτή έχει γ...
07:49 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Από το Σαμχαΐν στο Trick or Treat: Η αληθινή ιστορία του Halloween

Το Halloween γιορτάζεται τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, κυρίως σε χώρες του αγγλοσαξωνικού κόσμο...
06:15 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το λεμόνι σε 7 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς