Τα 3 ζώδια που βρίσκουν την ελπίδα που είχαν χάσει από καιρό – «Τα όνειρά σας πραγματοποιούνται»

Στις 31 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια θα νιώσουν μια ελπίδα που είχαν καιρό να αισθανθούν. Όλοι μας θα παρασυρθούμε από ένα κύμα αισιοδοξίας και διορατικότητας, καθώς η Αύξουσα Σελήνη στους Ιχθύες θα μας δείξει ότι τα όνειρα πράγματι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Μας θυμίζει πως η φαντασία έχει δύναμη και ότι είναι φυσιολογικό να ονειρευόμαστε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η έμπνευση συναντά το σωστό timing και αρχίζουμε να βλέπουμε δυνατότητες εκεί όπου παλαιότερα δεν υπήρχαν. Βλέπουμε τα όνειρά μας ως κάτι εφικτό, και αυτή η ενέργεια προσελκύει νέες, υποσχόμενες ευκαιρίες.

Για τρία ζώδια, αυτή η ημέρα σηματοδοτεί την άφιξη κάποιου νέου ξεκινήματος. Είναι η στιγμή που λέμε «ναι» στην αλλαγή και στη διαφορετικότητα. Την Παρασκευή αυτή, καλωσορίζουμε τον κόσμο με ανοιχτή καρδιά, γιατί πιστεύουμε —και γνωρίζουμε— ότι βρισκόμαστε εδώ για έναν σκοπό.

Η ελπίδα ξαναγεννιέται για τρία ζώδια

Κριός,

Λέων,

Ζυγός

Κριός

Η Αύξουσα Σελήνη στους Ιχθύες ξυπνά μέσα σας μια έντονη αίσθηση δυνατοτήτων, Κριοί. Δεν είστε πλέον ικανοποιημένοι με το να περιμένετε την τύχη να σας βρει. Στις 31 Οκτωβρίου είστε έτοιμοι να «λερώσετε τα χέρια σας». Η δράση μιλά πιο δυνατά από τα λόγια αυτή την ημέρα.

Μπορεί να ρισκάρετε στη δουλειά ή στις σχέσεις σας, εμπιστευόμενοι το ένστικτό σας — και καλά θα κάνετε, γιατί υπάρχει λόγος που το νιώθετε αυτό. Είναι η σωστή κίνηση, και καθώς το σύμπαν επιβραβεύει το θάρρος, θα δείτε εξαιρετικά αποτελέσματα να παίρνουν μορφή.

Μπαίνετε σε μια φάση επέκτασης, και τα θετικά αποτελέσματα ίσως σας εκπλήξουν ευχάριστα. Κάτι νέο γεννιέται που θα επαναπροσδιορίσει την πορεία σας. Πίστεψε στο timing σας, Κριοί – όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο.

Λέων

Στις 31 Οκτωβρίου, θα είστε απόλυτα συντονισμένοι με τη φωνή μέσα σας, Λέοντες. Σας λέει πως είναι κανονικό να είστε ο εαυτός σας, να πάρετε ένα ρίσκο και να εμπιστεύεστε πως ό,τι κι αν κάνετε θα πάει καλά. Κατά τη διάρκεια της Αύξουσας Σελήνης στους Ιχθύες, θα νιώθετε ένα με το περιβάλλον σας.

Αυτή την ημέρα, θα δημιουργήσετε γύρω σας ένα είδος «πεδίου δύναμης» που λειτουργεί σαν μαγνήτης, προσελκύοντας μόνο τα καλύτερα προς εσάς. Η καλή ενέργεια προσελκύει καλή ενέργεια — αυτός είναι ο Νόμος της Έλξης.

Αυτή είναι η στιγμή σας για να προχωρήσετε με εμπνευσμένη αυτοπεποίθηση. Ό,τι προσελκύετε τώρα αντικατοπτρίζει την ετοιμότητά σας να λάβετε. Ο κόσμος βλέπει το φως σας και ανταποκρίνεται σε αυτό σαν να ήταν φάρος αγάπης.

Ζυγός

Η ορμή είναι το «κλειδί» στις 31 Οκτωβρίου, Ζυγέ. Θα αισθανθείτε έμπνευση και δημιουργικότητα, και θα θελήσετε να μετατρέψετε κάποιες από τις ιδέες σας σε πράξη. Είστε σε κίνηση κάτω από την επιρροή της Αύξουσας Σελήνης στους Ιχθύες.

Αν διστάσατε κάποια στιγμή στο παρελθόν, τώρα θα θελήσετε να ανατρέξετε σε εκείνα τα βήματα και να επαναφέρετε τη δυναμική σας. Αυτή η μέρα σας κάνει να νιώθετε ότι πρέπει να αναπληρώσετε χαμένο χρόνο — και, στην πραγματικότητα, σας αρέσει αυτό το συναίσθημα, γιατί σας ωθεί να κάνετε θετικά βήματα.

Εμπιστευτείτε αυτό που ξεδιπλώνεται τώρα. Το σύμπαν ταιριάζει την ενέργειά σας με ευκαιρίες που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξή σας. Καταλάβετε το μήνυμα, πείτε «ναι» και δείτε πόσο γρήγορα όλα αρχίζουν να κινούνται υπέρ σας.