Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025: Σκορπιοί, παρατηρήστε προσεκτικά πριν δράσετε

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (31/10/2025)

Κριός

Κριέ, σου ζητείται να αποσυρθείς για λίγο από το προσκήνιο. Ο κόσμος μπορεί συχνά να είναι απαιτητικός, αλλά σήμερα οι κανόνες αλλάζουν. Μερικές φορές, ο μόνος τρόπος να προχωρήσεις είναι να παραδοθείς, να αφήσεις τα συναισθήματά σου να σε κατακλύσουν και να παρατηρήσεις τι αναδύεται μέσα σου. Η διαίσθησή σου είναι ένας φακός μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο – άκουσέ την προσεκτικά.

Οι ψίθυροι και οι φευγαλέες ονειροπολήσεις σου δείχνουν όσα χρειάζεται να δεις. Η δράση μπορεί να περιμένει, η ενδοσκόπηση είναι το σημείο της εξέλιξής σου αυτή την Παρασκευή.

Ταύρος

Ταύρε, οι σχέσεις σου —παλιές και νέες— είναι πιο ηλεκτρισμένες από το συνηθισμένο. Οι άνθρωποι γύρω σου λειτουργούν σαν μεταμφιεσμένοι αγγελιοφόροι, φέρνοντάς σου μηνύματα και διορατικότητα με τρόπους που ίσως δεν αναγνωρίζεις αμέσως.

Κάθε μικρή αλληλεπίδραση που έχεις με άλλους, είτε στο αγαπημένο σου καφέ είτε ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να σου καθρεφτίσει κάτι ουσιαστικό για τον εαυτό σου, οπότε παρατήρησε ποιοι σου δίνουν ενέργεια και ποιοι την απορροφούν.

Δίδυμος

Δίδυμε, όταν αφοσιώνεσαι στη ρουτίνα σου, αυτή μπορεί να μετατραπεί σε τόπο αποκάλυψης. Τα μικρά πράγματα -όπως να φτιάχνεις καφέ, να αγγίζεις ένα παλιό βιβλίο, να περπατάς στον γνώριμο δρόμο- αποκτούν μεγαλύτερο βάρος και νόημα.

Ο εσωτερικός σου κόσμος είναι γεμάτος παρατηρήσεις και συναισθήματα που σε καθοδηγούν. Είσαι πιο συντονισμένος με τον εαυτό σου απ’ όσο νομίζεις, και σήμερα αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο.

Πρόσεξε τις λεπτομέρειες γύρω σου, οι πιο απλές στιγμές κρύβουν μηνύματα. Και κάθε μικρή πράξη φροντίδας που κάνεις για σένα έχει δύναμη — απλώς χρειάζεται χρόνο για να τη δεις να ανθίζει.

Καρκίνος

Καρκίνε, η καρδιά σου είναι σήμερα σαν ένας κινηματογράφος, παίζοντας φιλμ με παλιές χαρές, λύπες και επιθυμίες. Οι αναμνήσεις αναδύονται τη στιγμή που πρέπει, απαιτώντας προσοχή και κατανόηση. Ποιες νέες, οικείες εμπειρίες θέλεις να ζήσεις;

Η ουσία βρίσκεται στα κύματα των συναισθημάτων, στα δάκρυα και στα γέλια που θυμάσαι. Παρατήρησέ τα και άφησέ τα να σε καθοδηγήσουν. Σήμερα, η ικανότητά σου να νιώθεις βαθιά είναι η δύναμή σου, και όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι ευάλωτος, βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά.

Λέων

Λέοντα, σήμερα η αυτοσυμπόνια είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Ο κόσμος μπορεί να σε έχει μάθει να εντυπωσιάζεις και να είσαι πάντα στο επίκεντρο, αλλά τώρα η σκηνή είναι άδεια και τα χειροκροτήματα δεν μετράνε.

Η πιο σημαντική σου πράξη σήμερα είναι να κοιτάξεις μέσα σου, να αναγνωρίσεις τις ανάγκες σου και να μιλήσεις στον εαυτό σου με καλοσύνη, αντί να τον κατηγορείς. Δεν χρειάζεται να λύσεις τα πάντα.

Παρθένος

Παρθένε, η έμπνευση κρύβεται στις λεπτομέρειες, ειδικά στις σχέσεις σου. Με τη Σελήνη στους Ιχθύες αυτή την Παρασκευή, η αληθινή σύνδεση με τους άλλους αποκτά καλλιτεχνική διάσταση.

Σήμερα είναι η στιγμή να μιλήσεις και να ακούσεις προσεκτικά, ξεδιπλώνοντας στρώματα σκέψεων μέχρι η αλήθεια να γίνει ξεκάθαρη. Η σοφία κρύβεται στις λεπτές αποχρώσεις ανάμεσα σε εσένα και τους άλλους.

Ζυγός

Ζυγέ, θέματα οικειότητας και εμπιστοσύνης έρχονται στο φως, συχνά όταν δεν τα περιμένεις. Αυτή την Παρασκευή, δώσε προσοχή σε ένα βλέμμα που κρατά περισσότερο απ’ όσο συνήθως, σε μια συζήτηση που αποκαλύπτει όσα παρέμεναν ανέκφραστα, ή σε μια ξαφνική διαύγεια σχετικά με το πώς νιώθεις πραγματικά την αμοιβαιότητα.

Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να ξαναδείς ποιοι σε στηρίζουν πραγματικά, ποιοι σέβονται τα όριά σου και ποιοι σου αφαιρούν ενέργεια χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Σκορπιός

Σκορπιέ, οι ροές ενέργειας, πόρων και προτεραιοτήτων αλλάζουν γύρω σου. Αυτή την Παρασκευή, μαθαίνεις να καταλαβαίνεις αυτά τα ρεύματα. Δείξε σεβασμό σε όσα συμβαίνουν γύρω σου.

Παρατήρησε προσεκτικά πριν δράσεις και επέλεξε τη σωστή στιγμή. Άφησε στην άκρη την ανάγκη για έλεγχο — η παρατηρητικότητά σου είναι η πραγματική σου δύναμη.

Ακόμη και οι μικρές επιλογές έχουν σημασία, και η υπομονή σου θα σε ανταμείψει περισσότερο από οποιαδήποτε πίεση ή βιασύνη.

Τοξότης

Τοξότη, αυτή την Παρασκευή σου ζητείται να βρεις καταφύγιο. Είναι σημαντικό να αποσυρθείς σε γνώριμους χώρους και να συνδεθείς με ό,τι σου δίνει ασφάλεια.

Χρησιμοποίησε αυτή τη στιγμή ηρεμίας πριν ξεκινήσει η επόμενη περιπέτεια, ώστε να συγκεντρώσεις τη δύναμη που χρειάζεσαι για να στηρίξεις ξανά τα θεμέλια της ζωής σου.

Μικρές συνήθειες και στιγμές άνεσης σε αναζωογονούν σήμερα. Παρά το χάος γύρω σου, το εσωτερικό σου καταφύγιο παραμένει ακλόνητο.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η περιέργειά σου είναι σήμερα μεταδοτική. Σε ελκύει το ασυνήθιστο, το κρυμμένο και οι παραμελημένες πτυχές της γνώσης και της ζωής, και οι γύρω σου δεν μπορούν παρά να μοιραστούν τον ενθουσιασμό σου.

Ο ενθουσιασμός σου σήμερα λειτουργεί σαν αόρατος οδηγός, προσκαλώντας τους άλλους να σε ακολουθήσουν σε νέες και απρόσμενες περιοχές σκέψης.

Τι πρωτότυπες ιδέες ή διαφορετικές οπτικές έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον σου τελευταία, και πώς μπορείς να τις εμβαθύνεις περισσότερο;

Υδροχόος

Υδροχόε, οι αξίες σου περνούν σήμερα από διακριτικές αλλαγές. Όσα πριν θεωρούσες σταθερά και αμετάβλητα τώρα εμφανίζονται με νέες αποχρώσεις, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δεν είχες παρατηρήσει πριν.

Σαν να ξανασχεδιάζεται ο χάρτης των προτεραιοτήτων σου με αόρατο μελάνι, που γίνεται ορατό μόνο όταν σταματάς και σκέφτεσαι.

Άκου τη διαίσθησή σου, γιατί αυτές οι μεταβολές στα σημαντικά για σένα σήμερα σε οδηγούν σε μια πιο αληθινή και αυθεντική πορεία.

Ιχθύες

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, σήμερα βυθίζεσαι πλήρως στην εμπειρία. Η τέχνη, η σκέψη, η καλοσύνη και η προσοχή — τόσο στον εαυτό σου όσο και στους άλλους — σου δείχνουν ότι βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο.

Αφήνοντας τα συναισθήματά σου να σε καθοδηγήσουν, εμπιστευόμενος την ενσυναίσθησή σου και ακολουθώντας τις δημιουργικές σου παρορμήσεις, ανοίγεις δρόμους για ουσιαστικές συνδέσεις και μικρές, μαγικές στιγμές.

Όσα παρατηρείς, νιώθεις και δημιουργείς τώρα μπορούν να επηρεάσουν πολύ περισσότερα απ’ όσα αντιλαμβάνεσαι, φέρνοντας φως και έμπνευση σε άλλους με τρόπους που μόνο εσύ μπορείς να δώσεις.