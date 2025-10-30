Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω»

Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/10). Η ηθοποιός και χορεύτρια ανέφερε πως δεν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει ούτε μπότοξ, αλλά ούτε και γυμναστική. «Είναι το σκαρί της οικογένειάς μου, τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε για την Ναταλία Γερμανού και εξομολογήθηκε πως η καταξιωμένη παρουσιάστρια πλέον δεν την παίρνει «ένα τηλέφωνο», παρ’ ότι παλαιότερα ήταν σαν φίλες και αδελφές.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός και χορεύτρια είπε ότι: «Δεν έχω ηλικία και πραγματικά μπορώ να κάνω και ρόλους και πιο νέας και μεγαλύτερης. Δεν έχω νιώσει ηλικιακό ρατσισμό. Ίσα ίσα που το θαυμάζουν όλο αυτό και με ρωτάνε “τι κάνεις;”. Τίποτα δεν κάνω. Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ!

Με συμβουλεύονται και με ρωτάνε πόσο γυμναστική κάνω κάθε μέρα. Δεν κάνω καθόλου γυμναστική. Είναι το σκαρί της οικογένειάς μου. Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω. Έχω ευλυγισία».

Σχετικά με τη Ναταλία Γερμανού, η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε πως: «Εγώ την αγαπώ τη Ναταλία. Είναι η κόρη του Φρέντυ, αλίμονο, αλλά εύκολα προκαλεί η Ναταλία. Δηλαδή, το έχω υποστεί. Ενώ πιο μικρές ήμασταν σαν φίλες και αδελφές, τώρα δεν είμαστε.

Δεν την νοιάζει, τι έχω περάσει, έχω αρρωστήσει… Δεν μου κάνει ένα τηλεφώνημα. Είναι σκληρό παιδί η Ναταλία, δεν είναι σαν τον Φρέντυ. Δεν μοιάζει του Φρέντυ, κρίμα! Αλλά την αγαπώ».