Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο – «Κάποιες αλλαγές θα συμβάλλουν στην ευτυχία σας»

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο του 2025. Ο Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο κατά τη διάρκεια του μήνα και γυρίζει σε ανάδρομη πορεία από τις 11 Νοεμβρίου έως τις 11 Μαρτίου, όπως κάνει κάθε χρόνο για περίπου τέσσερις μήνες. Οι ανάδρομες διελεύσεις δεν σημαίνουν ότι η επιρροή του πλανήτη παύει να είναι ευεργετική, αλλά φέρνουν μια περίοδο εσωτερικής ανασκόπησης, σε αντίθεση με την περίοδο που κινείται σε ορθή πορεία.

Ο ανάδρομος Δίας μπορεί να επηρεάσει οικογενειακά και συναισθηματικά ζητήματα, καθώς και θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και το αίσθημα προσωπικής ασφάλειας. Αυτή την περίοδο μπορεί να κάνετε προσαρμογές για να πετύχετε μεγαλύτερη προσωπική ολοκλήρωση ή να συνειδητοποιήσετε αλλαγές που μπορούν να συμβάλλουν στην ευτυχία σας, στην οικογενειακή σας ζωή και στη συναισθηματική σας ισορροπία.

Η Αφροδίτη ολοκληρώνει τη διέλευσή της από τον Ζυγό και εισέρχεται στον Σκορπιό από τις 6 έως τις 30 Νοεμβρίου, προτού μετακινηθεί στον Τοξότη στις 30 του μήνα. Όταν η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, το ενδιαφέρον στρέφεται συνήθως στα οικονομικά, καθώς ο Σκορπιός κυβερνά τον όγδοο οίκο – των χρημάτων των άλλων, των οικονομικών του συντρόφου ή των εταιρικών πόρων. Το σπίτι αυτό συνδέεται επίσης με δάνεια και διακανονισμούς.

Ο Άρης, πλανήτης της δράσης, κυβερνά τον Σκορπιό, επομένως αυτή την περίοδο είμαστε πιο αποφασιστικοί και κινητοποιημένοι να δράσουμε και να πετύχουμε σημαντικούς στόχους. Στις 30 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη θα εισέλθει στο ζώδιο του Τοξότη και θα ξεκινήσει τη μηνιαία διέλευσή της μέσα από το ζώδιο που κυβερνά τον ένατο οίκο.

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν οικονομική αφθονία και τύχη ολόκληρο τον Νοέμβριο

Καρκίνος,

Σκορπιός,

Δίδυμος,

Ζυγός

Καρκίνος

Καρκίνοι, το ζώδιό σας μπορεί να προσελκύσει σημαντική αφθονία και τύχη κατά τον Νοέμβριο του 2025. Ο Δίας, που βρίσκεται στον πρώτο σας οίκο, ρίχνει τις ευεργετικές του ακτίνες επάνω σας προσωπικά. Πιθανότατα νιώθετε πιο χαλαροί και με λιγότερο άγχος απ’ ό,τι συνήθως.

Ο Δίας στον πρώτο σας οίκο μπορεί να φέρει κάθε είδους ευκαιρίες, αλλά εναπόκειται σε εσάς να τις αξιοποιήσετε τη στιγμή που θα παρουσιαστούν. Αυτές οι ευκαιρίες μπορεί να σχετίζονται με τα οικονομικά ή με οτιδήποτε μπορεί να επεκτείνει τη ζωή σας — και σε ορισμένες περιπτώσεις, με νέα άτομα που μπορούν να σας ωφελήσουν με κάποιον τρόπο.

Από 1 έως 6 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη στον Ζυγό διασχίζει το τέταρτο σπίτι σας, που αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Είστε πιο άνετοι στο οικείο σας περιβάλλον και μπορεί να προγραμματίσετε κάποιες σημαντικές συγκεντρώσεις ή να φιλοξενήσετε πιο συχνά αγαπημένα σας πρόσωπα.

Όταν η Αφροδίτη περάσει στον Σκορπιό, μετακινείται στον πέμπτο σας οίκο, που σχετίζεται με τους φίλους, τη διασκέδαση και τον έρωτα. Αν είστε ελεύθεροι, αυτή η διέλευση μπορεί να φέρει νέα πρόσωπα στη ζωή σας. Διαφορετικά, είναι μια περίοδος κοινωνικότητας, γνωριμιών και επαφών με άτομα που μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο μελλοντικά. Όταν στο τέλος του μήνα η Αφροδίτη εισέλθει στον Τοξότη, περνά στον έκτο σας οίκο, που αφορά την εργασία και την υγεία.

Η Νέα Σελήνη και η Πανσέληνος μπορούν επίσης να προσελκύσουν αφθονία, καθώς ενεργοποιούν τον όγδοο και τον δεύτερο οίκο σας. Η Πανσέληνος στις 5 Νοεμβρίου πέφτει στον όγδοο οίκο σας -των χρημάτων των άλλων – και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκό, ειδικά καθώς σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, στις 19 του μήνα, έχει επίσης τη δυνατότητα να φέρει χρήματα ή πρόσθετο εισόδημα, ανάλογα με το πώς επηρεάζει τον προσωπικό σας χάρτη, αφού ενεργοποιεί τον οίκο των οικονομικών σας.

Σκορπιός

Σκορπιοί, το ζώδιό σας θα προσελκύσει σημαντική αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο του 2025. Ο Δίας στον Καρκίνο διέρχεται τον ένατο οίκο σας, προσελκύοντας όσους ζουν στο εξωτερικό ή σε απόσταση, καθώς και ευκαιρίες να επωφεληθείτε από αυτούς ή να ταξιδέψετε. Αυτός ο οίκος προσελκύει επίσης εκπαιδευτικές ευκαιρίες και οφέλη.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επίσημη ή μη τυπική εκπαίδευση, ή ακόμα και τη μελέτη ενός αντικειμένου που σας ενδιαφέρει. Ο Δίας στον 9ο οίκο μπορεί επίσης να σας ωφελήσει αφάνταστα εάν έχετε εμπλακεί σε κάποια νομική διαμάχη. Όταν η Αφροδίτη εισέλθει στον Σκορπιό, θα διέλθει τον πρώτο σας οίκο.

Ο πρώτος οίκος αφορά εσάς προσωπικά, και αυτή είναι η περίοδος που είστε πιο μαγνητικοί, προσελκύοντας τους άλλους κοντά σας, πείθοντάς τους για τις ιδέες σας και καθιστώντας την ιδανική στιγμή για να δημιουργήσετε περισσότερη αφθονία.

Όταν η Αφροδίτη εισέλθει στον Τοξότη στο τέλος του μήνα, θα ξεκινήσει τη διέλευσή της μέσω του δεύτερου οίκου σας του εισοδήματος/των χρημάτων. Η νέα Σελήνη και η Πανσέληνος μπορούν να προσελκύσουν άλλους κοντά σας ή ακόμα και συντρόφους.

Η Πανσέληνος στις 5 Νοεμβρίου πέφτει στον έβδομο οίκο σας των συνεργασιών, κάτι που θα μπορούσε να φέρει στο προσκήνιο έναν σύντροφο ή έναν πιθανό σύντροφο, προσωπικά ή ακόμα και σε επίπεδο εργασίας/επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό είναι η ετήσια επανεκκίνησή σας που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του μήνα των γενεθλίων σας. Το φως θα πέσει επάνω σας, Σκορπιοί, και στην εκδήλωση των αληθινών σας επιθυμιών.

Δίδυμος

Δίδυμοι, το ζώδιό σας θα προσελκύσει σημαντική αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο του 2025. Ο Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο, που κυβερνά τον δεύτερο οίκο σας του χρήματος και του εισοδήματος, φέρνοντας περισσότερες οικονομικά επωφελείς ευκαιρίες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής σας, καθιστώντας ευκολότερο για τους άλλους να έλκονται από εσάς.

Η Αφροδίτη βρίσκεται στον πέμπτο σας οίκο των φίλων, της διασκέδασης και του έρωτα, ενισχύοντας τις δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς μέχρι να εισέλθει στον Σκορπιό ή στον έκτο σας οίκο στις 6 Νοεμβρίου. Ο έκτος οίκος κυβερνά τόσο την υγεία όσο και την εργασία. Αυτό θα πρέπει να είναι ευεργετικό τόσο σωματικά όσο και στην εργασία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα μπορούσατε να πάρετε μια προαγωγή, μια νέα δουλειά ή μια αύξηση. Είναι επίσης πιθανό η δουλειά σας να γίνει αντιληπτή, κάτι που θα μπορούσε να σας βοηθήσει με μελλοντικές ευκαιρίες. Όταν η Αφροδίτη εισέλθει στον Τοξότη στο τέλος του μήνα, θα εισέλθει στον έβδομο οίκο σας των συνεργατών.

Η Πανσέληνος στον Ταύρο πέφτει στον 12ο οίκο σας, και η Νέα Σελήνη στον έκτο οίκο σας της εργασίας. Μια Πανσέληνος στον 12ο οίκο θα σας φέρει σε επαφή με το υποσυνείδητό σας και οποιαδήποτε αρνητικότητα ή ψευδή σκέψη μπορεί να βρίσκεται εκεί, επιτρέποντάς σας να την αναγνωρίσετε και να την απελευθερώσετε.

Αυτό συχνά παίρνει τη μορφή λανθασμένων πληροφοριών και απόψεων ή των αρνητικών σκέψεων που τείνουν να παίζουν στο μυαλό μας όταν νιώθουμε άγχος ή δεν είμαστε στα καλύτερά μας. Αυτή είναι η τέλεια στιγμή να αφήσετε κάθε αρνητική σκέψη και να βρεθείτε σε θέση να την υπερβείτε.

Η Νέα Σελήνη πέφτει στον έκτο σας οίκο της εργασίας, και οι Νέες Σελήνες συνδέονται με νέα ξεκινήματα. Θα μπορούσατε να βιώσετε ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο έργο στη δουλειά, ή ακόμα και μια νέα ευκαιρία για όφελος αυτή την περίοδο.

Ζυγός

Ζυγοί, το ζώδιό σας θα προσελκύσει σημαντική αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο του 2025. Ο Δίας διέρχεται τον 10ο οίκο σας της καριέρας, οπότε αυτή θα πρέπει να είναι μια εξαιρετική περίοδος για την καριέρα σας. Ο 10ος οίκος κυβερνά επίσης το κοινό, οπότε αν έχετε επαφή με το κοινό ή άλλους στην καριέρα σας, αυτό θα σας ωφελήσει.

Θα μπορούσε να είναι μια εποχή αλλαγής εργασίας, και αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να είναι προς το καλύτερο. Η Αφροδίτη στον Ζυγό διέρχεται τον πρώτο σας οίκο, ο οποίος σας κυβερνά προσωπικά. Αυτή είναι η περίοδος που δείχνετε, νιώθετε και παρουσιάζεστε στα καλύτερά σας, κάτι που, φυσικά, προσελκύει άλλους και δημιουργεί ευκαιρίες που μπορούν να σας ωφελήσουν προσωπικά.

Όταν η Αφροδίτη εισέλθει στον Σκορπιό, θα διέλθει τον δεύτερο οίκο σας του χρήματος και του εισοδήματος. Αυτή θα ήταν μια ιδανική στιγμή για να πάρετε ή να ζητήσετε μια αύξηση ή προαγωγή. Θα πρέπει να νιώθετε αρκετά καλά για τα οικονομικά σας αυτόν τον μήνα, και μπορεί να αυξηθούν.

Όταν η Αφροδίτη εισέλθει στον Τοξότη στο τέλος του μήνα, θα εισέλθει στον οίκο της επικοινωνίας σας ή στον τρίτο οίκο του αστρολογικού σας χάρτη. Η Πανσέληνος και η Νέα Σελήνη θα αναδείξουν επίσης τους οίκους του χρήματος στον χάρτη σας.

Η Πανσέληνος στον Ταύρο πέφτει στον όγδοο οίκο σας, που κυβερνά τα χρήματα των άλλων ανθρώπων και τα εταιρικά χρήματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να διαπραγματεύεστε κάτι οικονομικά. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό πέφτει στον 2ο οίκο σας του εισοδήματος, στρέφοντας το φως επάνω στο εισόδημά σας.