Δέσποινα Μοιραράκη για τον θάνατο του συζύγου της: «Στην ψυχή μου αισθανόμουν πως δεν μπορούσα να φορέσω τίποτα άλλο εκτός από μαύρο»

Η Δέσποινα Μοιραράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης (30/10). Η επιτυχημένη επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του «Cash or Trash», αναφέρθηκε στη συνέντευξή της στον αείμνηστο σύζυγό της και ναύαρχο Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 2022. Το αγαπημένο ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2011 και τους χώρισε μόνο ο θάνατος.

Μιλώντας για το γεγονός πως μετά τον θάνατο του συζύγου της φόρεσε μαύρα, η Δέσποινα Μοιραράκη εξομολογήθηκε πως: «Φόρεσα τα μαύρα για 1,5 χρόνο ανελλιπώς. Δεν ήταν τόσο το παντελόνι που φορούσα μαύρο, στην ψυχή μου αισθανόμουν πως δεν μπορούσα να φορέσω τίποτα άλλο εκτός από μαύρο.

Επειδή τότε ήταν η αρχή της εκπομπής που παρουσιάζω, το “Cash or Trash”, με παρακαλούσαν εκεί με πολύ ευγενικό τρόπο και έβαζα κανένα λευκό πουκάμισο, κάτι λευκό από μέσα. Αλλά φόρεσα πολύ, 1,5 χρόνο τα φόρεσα. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα, ήταν εσωτερική μου ανάγκη».

«Δεν το έκανα για να βλέπει ο κόσμος ότι φοράω μαύρα. Αισθανόμουν ότι ήταν τόσο μαύρη η ψυχή μου που δεν μπορούσα να βάλω τίποτα, εκτός από μαύρο. Ήταν τόσο υπέροχος ο άνθρωπος αυτός. Θα τον αγαπώ για πάντα, θα είναι για πάντα μέσα στην ψυχή μου, ό, τι και να έρθει, ό,τι και να γίνει. Ήταν η ωραιότερη φάση της ζωής μου!», εξήγησε στη συνέχεια της συνέντευξής της.