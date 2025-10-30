Δέσποινα Μοιραράκη για τον θάνατο του συζύγου της: «Στην ψυχή μου αισθανόμουν πως δεν μπορούσα να φορέσω τίποτα άλλο εκτός από μαύρο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δέσποινα Μοιραράκη
Φωτογραφία: Instagram/despina_miraraki

Η Δέσποινα Μοιραράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης (30/10). Η επιτυχημένη επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του «Cash or Trash», αναφέρθηκε στη συνέντευξή της στον αείμνηστο σύζυγό της και ναύαρχο Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 2022. Το αγαπημένο ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2011 και τους χώρισε μόνο ο θάνατος.

Μιλώντας για το γεγονός πως μετά τον θάνατο του συζύγου της φόρεσε μαύρα, η Δέσποινα Μοιραράκη εξομολογήθηκε πως: «Φόρεσα τα μαύρα για 1,5 χρόνο ανελλιπώς. Δεν ήταν τόσο το παντελόνι που φορούσα μαύρο, στην ψυχή μου αισθανόμουν πως δεν μπορούσα να φορέσω τίποτα άλλο εκτός από μαύρο.

Επειδή τότε ήταν η αρχή της εκπομπής που παρουσιάζω, το “Cash or Trash”, με παρακαλούσαν εκεί με πολύ ευγενικό τρόπο και έβαζα κανένα λευκό πουκάμισο, κάτι λευκό από μέσα. Αλλά φόρεσα πολύ, 1,5 χρόνο τα φόρεσα. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα, ήταν εσωτερική μου ανάγκη».

«Δεν το έκανα για να βλέπει ο κόσμος ότι φοράω μαύρα. Αισθανόμουν ότι ήταν τόσο μαύρη η ψυχή μου που δεν μπορούσα να βάλω τίποτα, εκτός από μαύρο. Ήταν τόσο υπέροχος ο άνθρωπος αυτός. Θα τον αγαπώ για πάντα, θα είναι για πάντα μέσα στην ψυχή μου, ό, τι και να έρθει, ό,τι και να γίνει. Ήταν η ωραιότερη φάση της ζωής μου!», εξήγησε στη συνέχεια της συνέντευξής της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Προσλήψεις σε Δήμο της Αττικής: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ειδικό επίδομα ύψους 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πρέπει να γνωρίζετε εάν κάνετε αίτηση έως αύριο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το 409 στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:57 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω»

Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλο...
18:23 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Τερλέγκας για Σταμάτη Γονίδη: «Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του»

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας. Ο γνωστός λαϊκός τραγο...
16:04 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Σταμάτης Φασουλής: «Είμαι πολύ ανασφαλής στη ζωή μου – Κάποτε για να το ξεπεράσω, έπινα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν ο Σταμάτης Φασουλής το πρωί της Πέμπτης (30/10)....
12:06 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Δοκίμασε σουβλάκι με κιμά από καγκουρό σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αυστραλία – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του

Προσκεκλημένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Sunshine» βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Αυστραλί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς