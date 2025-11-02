Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως τις 9 Νοεμβρίου – «Το επόμενο μεγάλο βήμα σας πλησιάζει»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 3 έως 9 Νοεμβρίου 2025, η τύχη επιτέλους φτάνει για τρία ζώδια. Η τύχη δεν είναι απλώς κάτι που συμβαίνει, αλλά μια ενέργεια με την οποία μπορείτε να μάθετε να συνεργάζεστε. Αν και μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να πιστέψετε ειλικρινά ότι όλα συμβαίνουν για το υπέρτατο καλό σας, αυτή η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σας.

Η τύχη ορίζεται από μια σειρά θετικών και συχνά απροσδόκητων εμπειριών. Ωστόσο, αν μπορείτε να πιστέψετε ότι είστε πάντα τυχεροί και ότι όλα λειτουργούν πάντα υπέρ σας, αυτές οι απροσδόκητες εμπειρίες γίνονται μέρος της ζωής σας. Να είστε προσεκτικοί με τη στάση σας τις επόμενες ημέρες. Εξασκήστε την ευγνωμοσύνη για όσα ελπίζετε να λάβετε, μιλήστε σαν να είναι ήδη δικά σας και εμπιστευτείτε ότι όλα πραγματικά συμβαίνουν με τον τρόπο που είναι γραφτό να συμβούν.

Ο Άρης περνά στον Τοξότη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ενισχύοντας τη θέληση και την επιθυμία σας να κυνηγήσετε νέες ευκαιρίες. Αυτή την περίοδο, μην προσκολλάστε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή σχέδιο — αφήστε τη ροή να σας καθοδηγήσει. Είναι μια ευκαιρία να εξασκήσετε την πίστη σας και να πιστέψετε πραγματικά ότι το επόμενο μεγάλο σας βήμα ήδη πλησιάζει.

Μέσω της εμπιστοσύνης και της διαύγειας, η Αφροδίτη στον Σκορπιό θα αρχίσει να προσφέρει αφθονία στη ζωή σας ξεκινώντας από την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό σάς δίνει αυτό που χρειάζεστε περισσότερο και συνδέεται βαθιά με την ενέργεια και τη νοοτροπία σας.

Σε τελική ανάλυση, δεν μπορείτε ποτέ να ξεγελάσετε το σύμπαν. Ενώ οι ενέργειες του Τοξότη και του Σκορπιού φέρνουν δυναμισμό και πνευματική δύναμη, το πιο εντυπωσιακό γεγονός της εβδομάδας είναι η Υπερπανσέληνος στον Ταύρο, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου. Είναι η δεύτερη από μια σειρά τεσσάρων Υπερπανσελήνων που θα μας οδηγήσουν στη νέα χρονιά του 2026 — και αυτή είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή.

Πρόκειται να δείτε τις ανταμοιβές των προσπαθειών σας να αρχίζουν να αποδίδουν. Μια Υπερπανσέληνος ενισχύει την ικανότητά σας να υλοποιείτε τα όνειρά σας και δυναμώνει την ενέργεια γύρω σας, οπότε επικεντρωθείτε μόνο στην τύχη και στις ευλογίες που θέλετε να προσελκύσετε — όχι στους φόβους που ίσως εξακολουθείτε να έχετε.

Τα 3 τυχερά ζώδια από τις 3 έως τις 9 Νοεμβρίου

Κριός,

Παρθένος,

Ιχθύς

Κριός

Εναπόκειται σε εσάς να δράσετε, αγαπητοί Κριοί. Ο Άρης θα μετακινηθεί στον Τοξότη την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Ο Άρης υπαγορεύει την εστίασή σας και την αποφασιστικότητά σας, και στον Τοξότη, σάς προσκαλεί να επεκτείνετε τη ζωή σας, να ανοίξετε νέα κεφάλαια και να προσελκύσετε μεγαλύτερη αφθονία. Ο Άρης δεν περιμένει κανέναν, είναι ώρα για δράση.

Ο Ερμής επίσης θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στον Τοξότη στις 9 Νοεμβρίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 17 Νοεμβρίου πριν επιστρέψει στον Σκορπιό. Αυτή η περίοδος αντιπροσωπεύει την επιστροφή σε μια προηγούμενη ιδέα, όνειρο ή ευκαιρία.

Στη συνέχεια θα περάσετε το υπόλοιπο της φάσης του Άρη στον Τοξότη κάνοντας μαγικά να συμβούν στη ζωή σας. Ο Άρης στον Τοξότη σάς βοηθά να κατανοήσετε τη μεγαλύτερη εικόνα. Αυτή η ενέργεια σάς ενθαρρύνει να ανοίξετε το μυαλό σας και να εξετάσετε νέες δυνατότητες.

Αν και αυτή η περίοδος είναι γεμάτη τύχη, χρειάζεται επίσης να πάρετε ρίσκα. Είτε αυτό περιλαμβάνει νέες δυνατότητες καριέρας, ταξίδια ή ένα προσωπικό έργο, θα χρειαστεί να δράσετε και να ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία.

Να έχετε ξεκάθαρες προθέσεις για το τι θέλετε να πετύχετε, αλλά παράλληλα να είστε ανοιχτοί σε κάθε ευκαιρία που θα εμφανιστεί στον δρόμο σας. Είστε προορισμένοι για αφθονία, όμως μπορεί να τη βρείτε στα πιο απρόσμενα μέρη — γι’ αυτό, μη διστάσετε να ρισκάρετε.

Παρθένος

Έχετε τόσα πολλά για τα οποία πρέπει να είστε ευγνώμονες, Παρθένοι. Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο ανέτειλε στις 27 Απριλίου, φέρνοντας τύχη, αφθονία και νέα ξεκινήματα. Ο Ταύρος είναι ένα γόνιμο ζώδιο της γης, και ένα που αντιπροσωπεύει μεγάλα πλούτη, οπότε αυτός ο σεληνιακός κύκλος είναι κρίσιμος για την πορεία της ζωής σας.

Από τη Νέα Σελήνη στον Ταύρο, αφυπνίζεστε σε όσα είναι δυνατά πέρα από τα αυστηρά σχέδια που κάποτε κάνατε για τον εαυτό σας. Έχετε επιτρέψει στον εαυτό σας να δελεαστεί από τη μοίρα και αρχίσατε να εμπιστεύεστε τη διαίσθησή σας, αφήνοντάς την να σας οδηγήσει εκεί όπου πραγματικά ανήκετε.

Πριν σκεφτείτε το επόμενο βήμα, κάντε μια παύση και αναγνωρίστε όλα όσα έχετε ήδη πετύχει και όλα όσα σας προσφέρθηκαν. Αυτή η ευγνωμοσύνη θα είναι το κλειδί για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας.

Η Υπερπανσέληνος στον Ταύρο θα κορυφωθεί την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο και καθοδηγώντας σας προς το επόμενο στάδιο. Καθώς αυτός ο κύκλος φτάνει στην καρδιά της ολοκλήρωσής του, θα αρχίσετε να βλέπετε τις ανταμοιβές των προσπαθειών και των αποφάσεών σας να έρχονται. Αυτό θα σας επιτρέψει να λάβετε μια απροσδόκητη πρόταση ή ένα οικονομικό όφελος. Μπορεί ξαφνικά να συνειδητοποιήσετε ότι είναι ώρα να επιλέξετε τον εαυτό σας.

Ο Ταύρος μιλά για φυσική άνεση, πολυτέλεια και σταθερότητα, οπότε η εξάσκηση της ευγνωμοσύνης για όσα έχετε ήδη εκδηλώσει (manifest) θα βοηθήσει να προσελκύσετε μεγαλύτερη αφθονία. Γειώστε τον εαυτό σας, πείτε ευχαριστώ στο σύμπαν και δείτε πόσο αρμονικά λειτουργούσαν όλα υπέρ σας, ακόμη κι όταν δεν το βλέπετε.

Ιχθύες

Αγαπήστε τη ζωή σας, αγαπητοί Ιχθύες. Η Αφροδίτη θα εισέλθει στον Σκορπιό την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτή είναι μια περίοδος οικονομικής αφθονίας, τύχης και θεϊκών ευκαιριών που θα σας επιτρέψουν να ερωτευτείτε τη ζωή σας.

Βρισκόσασταν σε μια περίοδο τεράστιας προσπάθειας τα τελευταία χρόνια. Αν και απαραίτητο, αυτό σάς έκανε να ξεχάσετε ότι δεν χρειάζεται πάντα να εργάζεστε σκληρά για όσα σας αξίζουν. Υπάρχει κάτι σημαντικό στο να βρίσκεστε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.

Αυτή είναι ακριβώς η ενέργεια που αντιπροσωπεύει η Αφροδίτη στον Σκορπιό, καθώς καλείστε να πιστέψετε στη μοίρα. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό φέρνει τύχη και αφθονία, αλλά πρέπει επίσης να είστε ειλικρινείς σχετικά με το τι πραγματικά θέλετε και ονειρεύεστε.

Ο Σκορπιός είναι ο αλχημιστής του ζωδιακού κύκλου – μετατρέπει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σε μεγάλες νίκες και βαθιά δύναμη. Ωστόσο, αυτό το υδάτινο ζώδιο φέρνει επίσης στο φως την εσωτερική σας αλήθεια.

Δεν είναι η ώρα να πείσετε τον εαυτό σας να συμβιβαστεί με κάτι ή να φοβάστε τα όνειρά σας. Μόνο αγκαλιάζοντας την αλήθεια και επιτρέποντας στο σύμπαν να καθοδηγήσει τα βήματά σας θα μπορέσετε επιτέλους να δημιουργήσετε μια ζωή γεμάτη πάθος, αυθεντικότητα και βαθιά πληρότητα.