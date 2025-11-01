Ερωτικές αποκαλύψεις για 5 ζώδια έως τις 9 Νοεμβρίου – «Μην δίνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε»

Αυτήν την εβδομάδα, από τις 3 έως τις 9 Νοεμβρίου 2025, η αγάπη βρίσκεται στο επίκεντρο για πέντε ζώδια. Η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή Υπερπανσέληνος της χρονιάς θα συμβεί την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, με την Πανσέληνο στον Ταύρο. Ενώ είναι όμορφη στον νυχτερινό ουρανό, μια Υπερπανσέληνος έχει επίσης έναν τρόπο να αποκαλύπτει τυχόν αλήθειες ή μυστικά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής φάσης, βεβαιωθείτε ότι κάνετε όσα λέτε. Μην λέτε απλώς στους συντρόφους σας πώς νιώθετε, αλλά δείξτε το και σε αυτούς.

Αυτήν την εβδομάδα βλέπουμε επίσης τον ανάδρομο Ουρανό να επιστρέφει στον Ταύρο την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου.

Με την Υπερπανσέληνο επίσης στον Ταύρο, πρέπει να προσέχετε να μην υπόσχεστε υπερβολικά πράγματα. Αναλογιστείτε τα μαθήματα που έχετε μάθει από το 2018, όταν ο Ουρανός εισήλθε για πρώτη φορά σε αυτό το γήινο ζώδιο.

Την εβδομάδα που έρχεται, θα υπάρξει επίσης μια εισροή ενέργειας Τοξότη και Σκορπιού, ειδικά με τον Άρη, την Αφροδίτη και τον Ερμή να ξεκινούν ανάδρομη πορεία. Αυτή δεν είναι μια εποχή για να αρνηθείτε τις εσωτερικές σας επιθυμίες ή να προσποιηθείτε στις σχέσεις σας. Μόνο τιμώντας την αλήθεια σας θα βρείτε την αγάπη που επιθυμείτε.

Η αγάπη δεν απαιτεί μόνο ειλικρίνεια για να διαρκέσει, αλλά και την ικανότητα να κάνετε πράξη όσα λέτε. Οι λέξεις σας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις επιλογές που κάνετε στη ζωή σας για να προσελκύσετε βαθιά αγάπη. Αυτό είναι που δημιουργεί συναισθηματική ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη για τον εαυτό σας και για τον σύντροφό σας.

Όταν οι λέξεις σας δεν ταιριάζουν με τις πράξεις σας, ή όταν οι σύντροφοί σας δεν το κάνουν, επηρεάζεται η εμπιστοσύνη και μπορεί σταδιακά να δημιουργηθεί ρήγμα που οδηγεί σε απόσταση ή ακόμα και χωρισμό.

Τις μέρες που έρχονται, βεβαιωθείτε ότι εννοείτε όσα λέτε, και ότι οτιδήποτε κάνετε ευθυγραμμίζεται με τα λόγια σας. Στο κάτω κάτω, η αγάπη δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά μια πράξη.

Τα 5 ζώδια που βάζουν τον έρωτα σε προτεραιότητα έως τις 9 Νοεμβρίου

Δίδυμος,

Σκορπιός,

Ταύρος,

Αιγόκερως,

Λέων

Δίδυμος

Κάντε τα λόγια σας πράξεις, αγαπητοί Δίδυμοι. Την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, ο Άρης θα μετακινηθεί στον Τοξότη, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Αυτό σας δίνει αρκετό χρόνο για να αναλάβετε δράση στη ρομαντική σας ζωή και να δείξετε στους συντρόφους σας τι πραγματικά σημαίνουν για εσάς.

Ο Άρης είναι ο πλανήτης της δράσης και του κινήτρου. Αυτό είναι που οδηγεί τις επιλογές σας και σας βοηθά να προχωρήσετε στις σχέσεις σας ή να ρισκάρετε για μια νέα αγάπη.

Με αυτήν την ενέργεια, είστε εμπνευσμένοι να χρησιμοποιήσετε τα λόγια και τα συναισθήματά σας ως καύσιμο για τις αποφάσεις που παίρνετε. Δεν μπορείτε απλώς να μιλάτε για αγάπη, όμως. Πρέπει να τη δείξετε, επίσης.

Ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στον Τοξότη από τις 9 έως τις 18 Νοεμβρίου. Αυτή η ενέργεια θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα συναισθήματά σας και τι θέλετε.

Ενώ θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με έναν πρώην σύντροφο που δεν έχει τις καλύτερες προθέσεις, αυτή είναι η ευκαιρία σας να κάνετε πρόοδο στην ερωτική ζωή σας. Αυτή είναι μια απίστευτα ευνοϊκή και ισχυρή εποχή στη ζωή σας, Δίδυμοι.

Αν ήσασταν προσεκτικοί ή απρόθυμοι να ακολουθήσετε την καρδιά σας, αυτό τελειώνει τώρα. Αυτήν την εβδομάδα, θα μπορείτε να αναλάβετε δράση και να κυνηγήσετε την αγάπη που ξέρετε ότι θέλετε. Η αγάπη είναι μια πράξη, και είναι καιρός να αρχίσετε να δείχνετε ακριβώς πώς νιώθετε.

Σκορπιός

Η αλήθεια αποκαλύπτεται πάντα, Σκορπιοί. Αν και μπορεί να μην συμβεί σύμφωνα με το δικό σας χρονοδιάγραμμα, να είστε βέβαιοι ότι η αλήθεια βγαίνει πάντα. Ωστόσο, πρέπει επίσης να βρίσκεστε στον χώρο για να τη λάβετε, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία οδηγεί.

Την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, η Υπερανσέληνος στον Ταύρο θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό, φέρνοντας ρομαντική σαφήνεια και κατανόηση. Η Σελήνη κυβερνά τα συναισθήματά σας, και στον Ταύρο, μιλά για μια σημαντική σχέση ή τα συναισθήματά σας προς την ερωτική σας ζωή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σεληνιακής φάσης, βεβαιωθείτε ότι είστε ειλικρινείς με τα συναισθήματά σας και να βεβαιωθείτε ότι οι πράξεις ας τα αντικατοπτρίζουν. Αν και συχνά μιλάτε για συνέπεια και διαφάνεια μέσα στη σχέση σας, πρέπει να είστε σίγουροι ότι εσείς οι ίδιοι προσφέρετε το ίδιο.

Ενώ οι Πανσέληνοι είναι γνωστές για τα τέλη, αυτό δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις σας οδεύουν προς χωρισμό. Το τέλος θα μπορούσε απλώς να είναι μια μετάβαση από τα απλά ραντεβού σε κάτι σοβαρό, ή μπορείτε επιτέλους να σταματήσετε να συγκρατείστε.

Αυτή είναι μια εποχή προόδου και εξέλιξης, αλλά οποιεσδήποτε επιλογές κάνετε πρέπει να βασίζονται στην αλήθεια. Μην αφήσετε παλιές πληγές να σας πείσουν να φρενάρετε μια καταπληκτική σχέση ή να διαγράψετε κάποιον που έχει καλές προθέσεις.

Αφήστε τους εαυτούς σας να δουν τι υπάρχει πραγματικά εκεί, μέσα σας και στις σχέσεις σας, έτσι ώστε να μπορείτε να νιώθετε σίγουροι ότι είστε επιτέλους στο σωστό μονοπάτι.

Ταύρος

Αγκαλιάστε τον ενθουσιασμό, Ταύροι. Τείνετε να είστε πολύ προσανατολισμένοι στη δράση στην αγάπη, εστιάζοντας συγκεκριμένα σε πράξεις υπηρεσίας ή στην καθιέρωση μιας σταθερής ζωής με τα άτομα που αγαπάτε. Δεν είναι ότι σας λείπει η ικανότητα να αγκαλιάσετε τις επιθυμίες σας, αλλά δεν δίνετε πάντα στους εαυτούς σας την άδεια να το κάνετε.

Όλα αυτά θα αλλάξουν, όμως, καθώς η Αφροδίτη εισέρχεται στον Σκορπιό την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου. Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης της αγάπης, και στον Σκορπιό, αλλάζει τις προτεραιότητές σας. Αυτή η διέλευση φέρνει τη σπίθα πίσω στην ερωτική σας ζωή.

Μπορείτε να κάνετε όλες τις πρακτικές συζητήσεις και να κάνετε όλα τα σχέδια, αλλά στο τέλος της ημέρας, είναι η απερίγραπτη σύνδεση ανάμεσα σε εσάς και τους συντρόφους σας, που σας κρατά μαζί.

Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Σκορπιό έως τις 30 Νοεμβρίου, βοηθώντας σας να αγκαλιάσετε τις επιθυμίες σας για αγάπη και αφήνοντας τις σχέσεις σας να αναπτυχθούν με νέους τρόπους.

Ο ρομαντισμός θα γίνει η προτεραιότητα για τις εβδομάδες που έρχονται, οπότε βεβαιωθείτε ότι αφήνετε άφθονες στιγμές για ποιοτικό χρόνο ή για να διασκεδάσετε νέα ερωτικά ενδιαφέροντα.

Αυτή η ενέργεια θα φέρει μια μεγαλύτερη αίσθηση ισορροπίας στη ρομαντική σας ζωή. Αφήστε τους εαυτούς σας να αφήσουν πίσω την πρακτική πλευρά της αγάπης και ακούστε τις επιθυμίες σας έτσι ώστε να μπορείτε να αναλάβετε δράση πάνω σε αυτές.

Αυτή είναι μια εποχή για πιο στενή οικειότητα, και για άφθονες στιγμές που θα συνεχίσουν να σας κάνουν να χαμογελάτε για τα χρόνια που έρχονται.

Αιγόκερως

Επιστρέψτε στα βασικά, αγαπητοί Αιγόκεροι. Από το 2018, ο Ουρανός κινείται μέσα από το γήινο ζώδιο του Ταύρου. Αυτό έχει φέρει πολλές εκπλήξεις, απροσδόκητες στιγμές και την πρόκληση να παραμείνετε ευέλικτοι σε όλη αυτήν τη διαδικασία.

Ο Ουρανός στον Ταύρο αφορούσε την αμφισβήτηση του status quo της αγάπης, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ό,τι σας ταιριάζει και σας λειτουργεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνετε υπόψη τα συναισθήματα των συντρόφων σας, αλλά δεν θα κάνετε πλέον κάτι μόνο και μόνο επειδή υποτίθεται ότι πρέπει.

Ο Ουρανός στον Ταύρο οδηγεί σε μεγαλύτερη αυθεντικότητα στις σχέσεις σας, έτσι ώστε να μπορείτε να νιώθετε σίγουροι ότι είστε με το άτομο με το οποίο προορίζεστε να είστε.

Θα διασφαλίσει ότι έχετε πραγματικά καλλιεργήσει τη σχέση των ονείρων σας, και όχι κάποιου άλλου. Ενώ ο Ουρανός στον Ταύρο έχει αντιπροσωπεύσει μια δραματική περίοδο αλλαγής στις ρομαντικές σας σχέσεις, θα περάσετε από μια τελευταία δοκιμασία, καθώς ο Ουρανός επιστρέφει σε αυτό το γήινο ζώδιο από την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου, μέχρι τις 26 Απριλίου 2025.

Μετά από αυτήν την περίοδο, ο Ουρανός δεν θα επιστρέψει στον Ταύρο για πάνω από ογδόντα χρόνια, καθιστώντας αυτήν μια κρίσιμη εποχή για την ερωτική σας ζωή. Αναλογιστείτε την προσγειωμένη φύση του Ταύρου, και επικεντρωθείτε σε όσα έχετε ήδη χτίσει στην ρομαντική σας ζωή και σε όσα συνεχίζετε να ελπίζετε.

Αυτό θα λειτουργήσει ως μια τελευταία ευκαιρία για να δημιουργήσετε την αγάπη που ευθυγραμμίζεται με τις αυθεντικές σας ανάγκες. Θα σας υπενθυμίσει επίσης τις προτεραιότητές σας. Με τον Ταύρο να σας υπενθυμίζει να απολαμβάνετε τις μικρές στιγμές, αυτή η εποχή θα είναι μια εποχή αγνής αγάπης.

Λέων

Πρέπει να δώσετε χώρο στη διαδικασία, αγαπητοί Λέοντες. Δεν υπάρχει λόγος να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα ή να πάρετε μια παρορμητική απόφαση. Αν και το να το κάνετε αυτό συχνά προέρχεται από την επιθυμία να αναζητήσετε σαφήνεια, πρέπει να δώσετε στους εαυτούς σας χρόνο για να προχωρήσετε μέσα από την τρέχουσα διαδικασία στη ρομαντική σας ζωή, αντί να προσπαθείτε να την επισπεύσετε.

Ο Ερμής θα γίνει ανάδρομος στον Τοξότη την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, πριν μετακινηθεί ξανά στον Σκορπιό. Ενώ ο Ερμής βρίσκεται στον Τοξότη, πρέπει να αναλογιστείτε όσα λέτε, ειδικά σε έναν μακροχρόνιο σύντροφο ή σε κάποιον με τον οποίο ελπίζετε να χτίσετε μια ζωή.

Ο Τοξότης κυβερνά τις δεσμευμένες σας σχέσεις και την αιώνια αγάπη. Αυτήν την περίοδο, καθοδηγείστε να επανεξετάσετε παλαιότερα θέματα, έτσι ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε μια νέα κατανόηση. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να επισπευσθεί.

Αν είναι δυνατόν, αναβάλετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή αποφάσεις μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν ο Ερμής επιστρέψει στον Τοξότη. Αυτή η περίοδος τον Νοέμβριο αφορά την ανακάλυψη, τη μάθηση και την απόκτηση μιας μεγαλύτερης κατανόησης. Ως ζώδιο της φωτιάς, μπορεί να είναι δύσκολο για εσάς να είστε υπομονετικοί σε δύσκολες περιόδους, αλλά πρέπει να το κάνετε.

Ο Ερμής στον Τοξότη αντιπροσωπεύει επίσης μια βαθιά πνευματική σύνδεση στη ρομαντική σας ζωή, οπότε πρέπει να επενδύσετε στο να επικοινωνείτε σε υψηλότερο επίπεδο. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να καταστήσει δύσκολο να εκφράσετε τις επιθυμίες ή τα όνειρά σας για το μέλλον. Θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να το κάνετε τέλεια.

Αυτή είναι μια εποχή για να δώσετε χώρο για σημαντικές συζητήσεις στις σχέσεις σας, και να προσέχετε να λέτε ή να υπόσχεστε μόνο όσα μπορείτε να τηρήσετε. Η αγάπη δεν είναι μόνο να εννοείτε όσα λέτε, αλλά και να είστε πρόθυμοι να κάνετε πράξη τις ενέργειες της.