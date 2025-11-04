Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/11/2025 – Πού θα δείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊντχόφεν για το Champions League

Το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊντχόφεν, για τη League Phase του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11/2025):
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16
18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Πανιώνιος Eurocup
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτσμπουργκ – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFAChampionsLeague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Μπεσίκτας Euroleague
20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα
20:30 Novasports Start Μπουργκ – Κέμνιτς Eurocup
21:00 Novasports Prime Τρέντο – Λιετκαμπέλις Eurocup
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League