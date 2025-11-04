Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/11/2025 – Πού θα δείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊντχόφεν για το Champions League

Το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊντχόφεν, για τη League Phase του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/11/2025):

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 16

18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Πανιώνιος Eurocup

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού – 4η Μέρα

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτσμπουργκ – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ UEFAChampionsLeague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Μπεσίκτας Euroleague

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού – 4η Μέρα

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Κέμνιτς Eurocup

21:00 Novasports Prime Τρέντο – Λιετκαμπέλις Eurocup

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

