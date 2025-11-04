Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό στα Βορίζια – Δείτε φωτογραφίες από όσα βρέθηκαν στα κελιά

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, πραγματοποίησαν οι ειδικές δυνάμεις της ΕΚΑΜ, τα ξημερώματα της Τρίτης 4/11.

Το περιστατικό συνδέεται με το μακελειό στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έρευνες έγιναν στα κελιά του αδελφού, του γαμπρού και του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη, καθώς και άλλων κρατουμένων, με τους οποίους διατηρούν καλές σχέσεις οι τρεις προφυλακισμένοι συγγενείς του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και ένα κινητό, το οποίο εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί αν έχει σταλεί κάποιο μήνυμα ή έχει γίνει κάποια επικοινωνία με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο να υπήρξαν επικοινωνίες που σχετίζονται με την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

