Λίαμ Γκάλαχερ: Οργισμένος με θαυμαστή των Oasis που πέταξε καπνογόνο σε συναυλία τους – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, πίστεψέ με»

Ένα περιστατικό με καπνογόνο που εκτοξεύτηκε μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια συναυλίας των Oasis, στην Αυστραλία, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Liam Gallagher, ο οποίος δεν δίστασε να επιτεθεί δημόσια στον υπαίτιο μέσω ανάρτησής του.

«Στον τεράστιο μ@λ@κ@ που πέταξε το καπνογόνο μέσα στο πλήθος χθες το βράδυ στη συναυλία στη Μελβούρνη, είσαι πραγματικά ένα διεστραμμένο άτομο και θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, πίστεψέ με», έγραψε ο 53χρονος τραγουδιστής των Oasis στο X, μετά τη συναυλία στο στάδιο Marvel.

To the massive CUNT who launched that flare into the crowd last night at the gig in Melbourne you are 1 seriously fucked up individual and you will get yours trust me — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 31, 2025



Βίντεο από τη βραδιά δείχνουν ένα άτομο να κρατά αναμμένο καπνογόνο και να το στριφογυρίζει πριν το πετάξει μέσα στον κόσμο.

LIAM GALLAGHER CONDEMNS UNRULY FAN BEHAVIOUR AT OASIS GIG: “To the massive CUNT who launched that flare into the crowd last night at the gig in Melbourne you are one seriously fucked up individual and you will get yours trust me” It is unclear how the fan smuggled the flare… pic.twitter.com/onggqzkvyR — Oasis World (@oasisworld_) November 1, 2025



Μόλις έπεσε, οι θεατές γύρω του έτρεξαν να απομακρυνθούν πανικόβλητοι.

The tense moment when a fan throws a flare in the middle of an Oasis concert and angers Liam Gallagher https://t.co/SGbs0AGuh0 pic.twitter.com/9pobts97a7 — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) November 2, 2025



Ο Liam, ο οποίος εκείνη τη στιγμή τραγουδούσε το «Champagne Supernova», σταμάτησε το τραγούδι για να σχολιάσει το περιστατικό, κουνώντας το δάχτυλό του: «Αυτό ήταν άτακτο», είπε, πριν επαναλάβει «Άτακτο, άτακτο, άτακτο».

Οι θαυμαστές του ροκ συγκροτήματος έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για το περιστατικό και να στηρίξουν τη στάση του Gallagher.

«Πώς γίνεται κάποιος να μπήκε στο στάδιο με αυτό;» έγραψε ένας χρήστης στο X.

«Πάντα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που χαλάει τη διασκέδαση», πρόσθεσε άλλος, ενώ ένας ακόμη φαν των Oasis έγραψε: «Απαράδεκτο. Κανένας πραγματικός οπαδός δεν κάνει κάτι τέτοιο σε άλλους οπαδούς».

The pillock with the flare at the Oasis concert in Melbourne last night 🇦🇺 #oasis #melbourne pic.twitter.com/SOXuhPgs2L — Gallagher Gal 🌟 OASIS MELB 2025 (@GallagherGal1) November 1, 2025



Ο Liam Gallagher και ο αδελφός του, Noel, ξεκίνησαν την περιοδεία «Oasis Live ’25 Tour» στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι δύο εμφανίστηκαν ξανά μαζί στη σκηνή μετά τον περιβόητο καβγά που διέλυσε το συγκρότημα το 2009.

Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23 Νοεμβρίου στο στάδιο Estádio do Morumbi στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.