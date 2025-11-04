Λίαμ Γκάλαχερ: Οργισμένος με θαυμαστή των Oasis που πέταξε καπνογόνο σε συναυλία τους – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, πίστεψέ με»

Enikos Newsroom

διεθνή

Λίαμ Γκάλαχερ: Οργισμένος με θαυμαστή των Oasis που πέταξε καπνογόνο σε συναυλία τους – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, πίστεψέ με»
Φωτογραφία: AP

Ένα περιστατικό με καπνογόνο που εκτοξεύτηκε μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια συναυλίας των Oasis, στην Αυστραλία, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Liam Gallagher, ο οποίος δεν δίστασε να επιτεθεί δημόσια στον υπαίτιο μέσω ανάρτησής του.

«Στον τεράστιο μ@λ@κ@ που πέταξε το καπνογόνο μέσα στο πλήθος χθες το βράδυ στη συναυλία στη Μελβούρνη, είσαι πραγματικά ένα διεστραμμένο άτομο και θα πάρεις αυτό που σου αξίζει, πίστεψέ με», έγραψε ο 53χρονος τραγουδιστής των Oasis στο X, μετά τη συναυλία στο στάδιο Marvel.


Βίντεο από τη βραδιά δείχνουν ένα άτομο να κρατά αναμμένο καπνογόνο και να το στριφογυρίζει πριν το πετάξει μέσα στον κόσμο.


Μόλις έπεσε, οι θεατές γύρω του έτρεξαν να απομακρυνθούν πανικόβλητοι.


Ο Liam, ο οποίος εκείνη τη στιγμή τραγουδούσε το «Champagne Supernova», σταμάτησε το τραγούδι για να σχολιάσει το περιστατικό, κουνώντας το δάχτυλό του: «Αυτό ήταν άτακτο», είπε, πριν επαναλάβει «Άτακτο, άτακτο, άτακτο».

Οι θαυμαστές του ροκ συγκροτήματος έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για το περιστατικό και να στηρίξουν τη στάση του Gallagher.

«Πώς γίνεται κάποιος να μπήκε στο στάδιο με αυτό;» έγραψε ένας χρήστης στο X.

«Πάντα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που χαλάει τη διασκέδαση», πρόσθεσε άλλος, ενώ ένας ακόμη φαν των Oasis έγραψε: «Απαράδεκτο. Κανένας πραγματικός οπαδός δεν κάνει κάτι τέτοιο σε άλλους οπαδούς».


Ο Liam Gallagher και ο αδελφός του, Noel, ξεκίνησαν την περιοδεία «Oasis Live ’25 Tour» στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι δύο εμφανίστηκαν ξανά μαζί στη σκηνή μετά τον περιβόητο καβγά που διέλυσε το συγκρότημα το 2009.

Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23 Νοεμβρίου στο στάδιο Estádio do Morumbi στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νερό με λεμόνι ή σκέτο νερό; Ποιο είναι πιο υγιεινό και πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς;

41χρονη αποκαλύπτει ότι η τεστοστερόνη έσωσε το γάμο της – Είναι μια νέα τάση ή κάτι που αφορά όλες τις γυναίκες;

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τις αιτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα το σχέδιο για τη λειτουργία και την ένταξή του στην ΑΑΔΕ

Νύφη γνώρισε έναν άνδρα στο μπάτσελόρ της, τον κάλεσε στον γάμο της και τελικά τον παντρεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σκύλο σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:52 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Αστυνομικός εξουδετέρωσε άνδρα που κρατούσε όμηρο τον 7χρονο αδελφό του – Τον πυροβόλησε στο κεφάλι

Ένα περιστατικό που κόβει την ανάσα εκτυλίχθηκε σε σπίτι κοντά στην Τάμπα της Φλόριντα, στις Η...
08:42 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Απειλεί τη Νέα Υόρκη με διακοπή χρηματοδότησης αν εκλεγεί ο Ζοχράν Μαμντάνι – «Η κατάσταση θα χειροτερέψει με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι»

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλ...
05:15 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο στo Μπασκορτοστάν

Έκρηξη σημειώθηκε στο πετροχημικό εργοστάσιο του Στερλιταμάκ, στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρ...
04:45 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ουισάμ Μπεν Γεντέρ: Ο πρώην επιθετικός της Εθνικής Γαλλίας ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης για «βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην επιθετικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Ουισάμ Μπεν Γεντέρ, παραπέμφθηκ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς