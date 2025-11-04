Τζόναθαν Μπέιλι: Ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άνδρας για το 2025 από το περιοδικό People

Κάθε χρόνο το περιοδικό People επιλέγει τον «πιο σέξι άνδρα εν ζωή». Φέτος, το 2025, το «στέμμα» αλλάζει χέρια, πηγαίνοντας σε έναν από τους πιο αγαπητούς Βρετανούς ηθοποιούς της νέας γενιάς: τον Jonathan Bailey, πρωταγωνιστή του μιούζικαλ «Wicked» και της σειράς «Bridgerton».

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», με τον 37χρονο ηθοποιό να διαδέχεται τον John Krasinski, τον περσινό νικητή.



«Είναι τεράστια τιμή», δήλωσε ο Bailey στο περιοδικό. «Προφανώς νιώθω απίστευτα κολακευμένος. Και είναι εντελώς παράλογο».



Ο Bailey είχε ήδη κάνει τους θεατές να μιλούν γι’ αυτόν, λόγω του ρόλο του ως πρίγκιπα Φιέρο στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked» το 2024. Το δεύτερο μέρος της ταινίας αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ξεχώρισε ως ο Λόρδος Anthony Bridgerton στη σειρά του Netflix «Bridgerton», ενώ κέρδισε και υποψηφιότητα για Emmy το 2024 για τον ρόλο του στη σειρά «Fellow Travelers» του Showtime.

Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία «Jurassic World Rebirth», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Στην εκπομπή του Fallon, ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον τίτλο ως «τιμή μιας ζωής». Όπως είπε, «είμαι ενθουσιασμένος που το περιοδικό People αποφάσισε να απονείμει αυτή την τιμή σε κάποιον που μπορεί πραγματικά να εκτιμήσει την αξία ενός σέξι άνδρα».



Στη συνέντευξή του, ο Bailey αποκάλυψε ότι γνώριζε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός από την ηλικία των 5 ετών, όταν η γιαγιά του τον πήγε να δει μια παράσταση του μιούζικαλ «Oliver». Δύο χρόνια αργότερα, είχε ήδη πραγματοποιήσει το όνειρό του, συμμετέχοντας σε παραγωγές του Royal Shakespeare Company. Από τότε έχει συγκεντρώσει πολυάριθμες θεατρικές διακρίσεις, με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή του ως πρωταγωνιστής στο «Richard II» του Σαίξπηρ στο Λονδίνο, νωρίτερα φέτος.

Ο Bailey, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του ως ομοφυλόφιλος ηθοποιός, ίδρυσε το The Shameless Fund, έναν οργανισμό που στηρίζει κοινότητες και πρωτοβουλίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. «Γνωρίζω ότι ο τομέας των ΛΟΑΤΚΙ βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό τεράστια πίεση», δήλωσε.

Η παράδοση του τίτλου «Sexiest Man Alive» ξεκίνησε το 1985 με τον Mel Gibson, ενώ μεταξύ των προηγούμενων νικητών περιλαμβάνονται ο Brad Pitt, ο George Clooney, ο John F. Kennedy Jr., ο David Beckham, ο Michael B. Jordan, ο John Legend, ο Dwayne Johnson, ο Paul Rudd, ο Pierce Brosnan και ο Patrick Dempsey.

Ο Bailey, που θα εμφανιστεί στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του People την Παρασκευή, έπρεπε να κρατήσει την είδηση μυστική — αλλά όπως παραδέχτηκε στο περιοδικό, δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντελώς για τον εαυτό του. Μοιράστηκε το νέο με τον σκύλο του, τον Benson, ο οποίος επίσης θα εμφανιστεί στο τεύχος.

Jonathan Bailey for People’s Sexiest Man Alive. pic.twitter.com/AFQmglKGsP — Pop Base (@PopBase) November 4, 2025

Πηγή: Associated Press