Καιρός: Επιδείνωση με διήμερο έντονων φαινομένων – Πού αναμένονται σήμερα βροχές και καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Τρίτη (4/11), αλλά και αύριο Τετάρτη (5/11), σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), που εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων. Το διήμερο αυτό αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Θοδωρής Κολυδάς: Έντονα φαινόμενα ακόμα και στην Αττική

Ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε πως «ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα προβλέπονται στη Χαλκιδική, το βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Αττική, τη δυτική Πελοπόννησο και τη βόρεια Εύβοια». Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF/Windy, τα αθροιστικά ύψη βροχής εκτιμώνται από 80 έως 150 χιλιοστά, ενώ σε περιοχές όπως ο Πήλιον, οι Σποράδες και η Μαγνησία ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά. Στη βόρεια Εύβοια, η βροχόπτωση υπολογίζεται μεταξύ 60 και 100 χιλιοστών.

⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

✅Η ΕΜΥ, με έκτακτο δελτίο, προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα προβλέπονται… pic.twitter.com/SV4ioTAHSn — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 3, 2025

Συγκεκριμένα σήμερα, Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 4 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 22, στην Ήπειρο από 8 έως 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 24, στα Επτάνησα από 13 έως 20 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, αρχικά ασθενείς, με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ αργότερα θα στραφούν σε βόρειους με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται παροδικές βροχές και νεφώσεις, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, που θα σταματήσουν γρήγορα στα βόρεια, ενώ στα νότια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά έως το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως στη Μαγνησία) και τις Σποράδες, καθώς και έως το βράδυ στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, με εντάσεις 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 μποφόρ στα ανατολικά και έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, φτάνοντας στους 17-18 βαθμούς στα βόρεια, 19-20 βαθμούς στα ανατολικά και 21-23 βαθμούς στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα, με μέγιστη τιμή 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Νέο βροχοσύστημα από το Σαββατοκύριακο – Πέφτει η θερμοκρασία

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σχολίασε για την εξέλιξη του καιρού των επόμενων ημερών: «Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε; Καλημέρα και καλό μήνα!». Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο καιρός είναι πλέον καθαρά φθινοπωρινός και αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, ενώ θύμισε ότι ο Νοέμβριος αποκαλείται παραδοσιακά «Βροχάρης».

Σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια, το τριήμερο Τρίτης-Πέμπτης θα σημειωθούν πολλές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, στις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική, ενώ στην Αττική οι πιο έντονες βροχές αναμένονται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου από το μεσημέρι και μετά. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, όμως από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται νέο βροχοφόρο σύστημα, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κατά 5-6 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων έως 7 μποφόρ.

Η εβδομάδα ξεκινά με έντονο φθινοπωρινό σκηνικό, ισχυρούς ανέμους, χαμηλότερες θερμοκρασίες και επανεμφάνιση βροχοφόρων συστημάτων, που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

“Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε; ”

Καλημέρα και καλό… Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Τσατραφύλλιας στις Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Η πρόγνωση από Τάσο Αρνιακό

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα το απόγευμα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανοιχτά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες και από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα δυτικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες στα νότια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είνα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως νομός Μαγνησίας) και στις Σποράδες και έως τις βραδινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025